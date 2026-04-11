恋愛で大切にされる人の共通点。雑に扱われてしまう人との決定的な違い
「どうして彼女は、いつも大切にされているんだろう」同じように恋愛をしているはずなのに、扱われ方に差が出ることがあります。その違いは、相手の性格だけではなく、関係の築き方にあるのです。
“自分の扱い方”が違う
大切にされる人は、自分を雑に扱いません。無理な予定に合わせすぎたり、相手の都合ばかりを優先したりしません。自分の時間や気持ちを大事にしています。一方で、自分を後回しにしてしまうと、その扱いがそのまま関係に反映されやすくなります。
“境界線”が曖昧になっていないか
大切にされる人は、嫌なことや違和感をそのままにしません。無理に我慢せず、きちんと伝えることで、関係のバランスを保っています。逆に、言いにくさから曖昧にしてしまうと、少しずつ負担が偏りやすくなります。最初の小さな違和感を見逃さないことが、後の扱われ方を左右するのです。
“与え方”のバランスが違う
愛情のかけ方にも違いがあるのも特徴。大切にされる人は、一方的に尽くしすぎることなく、受け取ることも自然にできています。与えるばかりになると、関係は偏りやすくなるものです。お互いに心地よくいられるバランスを保てるかどうかが、大きな分かれ目となるでしょう。
大切にされるかどうかは、相手次第のようでいて、実は自分自身の相手の男性との関係のつくり方にも大きく影響されます。自分の扱い方、境界線、与え方のバランスの３つを見直すだけでも、関係の空気は変わっていくはずです。 ※画像は生成AIで作成しています
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