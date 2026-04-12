洋服のお下がりをねだるママ友がSNSでついていた「驚きの嘘」、28歳主婦が遭遇したクレクレママの末路

夫と娘（莉子さん・仮名・4歳）と3人で暮らす千夏さん(仮名・28歳)。夫は会社を経営しており、千夏さんは専業主婦をしている。

莉子さんの幼稚園入園に合わせて引っ越してきた。初めてできたママ友（美咲さん・仮名・30歳）は何かと図々しく、千夏さんは振り回される始末。雨が降っていたので車で買い出しに行こうとすると「ついでに連れて行って」とせがんでくるし、手作りの莉子さんの服をやたらとほしがったりする。服に関してはあげるまで「まだサイズアウトしないの？」とかなりしつこかった。夫が仕事でいない土曜日に「千夏さんのおうちでお昼が食べたい」とせがんできて「何もないからお弁当買ってきて、代金は割り勘にしよう」と提案するも、わざと買い忘れたふりをする。仕方なく宅配ピザを注文するも代金は一切払わず帰宅。美咲さんはこれらの言動にモヤモヤしていたが、子どもの手前ママ友付き合いをやめるには至らなかった。

記事前編は【28歳主婦がドン引きした「図々しいママ友の言動」、車の送迎やおさがりをねだるクレクレママの実態】から。

「何でもしてくれる人」だと思われていた

「どうしても美咲さんのことが引っかかるので、夫に今までの出来事を打ち明けてみました。すると『そんなの友人ではない』『ただいいように利用されているのがわからないのか』と怒られてしまって。私も薄々勘づいていたものの、すっかり落ち込んでしまったのです。初めてのママ友に戸惑って毅然とした態度で向き合うことができませんでした」

時を同じくして、他のママ友から電話がかかってきたという。「千夏さんに一応伝えた方がいいと思って」と前置きすると「美咲さん、あなたのこと『何でもしてくれる』って触れ回っているよ」と知らされたのだとか。

「そのママ友が言うには『サイズアウトする前でもこれちょうだい、とお願いすれば服をタダでくれるし、車も出してくれるからつかえるよ』と平然と言ってのけていたそう。さらに美咲さんはSNSに『自分で作りました』と嘘を書いて千夏さんがあげた服を娘（遥さん・仮名・4歳）に着せた写真をアップしてたくさんの『いいね』をもらっていると聞きました」

厳しめな言葉で伝えると…

頭にきた千夏さんは直接美咲さんに「私がイエスマンだって噂を広げないでくれる？ 」と忠告すると「私のために色々やってくれたじゃない」「私たち親友でしょ」とぬけぬけと言ってのけたそう。「こっちは良かれと思ってしたことだから、利用されているとは予想外だった」と反撃したという。「この前も宅配ピザを頼んだのにお金払わなかったでしょ」とつっかかると「あなたの家お金持ちなんだからいいじゃない」と話の収拾がつかなかったのだとか。

「やはり、どうしても子どもの手前簡単に縁を切れないので少しずつ本音を伝えることにしました。服も『サイズアウトしていないからあげない』『何度もねだらないで』と言ったり『雨の日でもあなたの都合で車は出さない』『ランチに来るなら持ち合いにしましょう』『外食ならお金はしっかり割り勘で』と厳しめな言葉で告げました」

すると千夏さんを使えないと思ったのか、美咲さんは徐々に離れて行ったそう。

ママ友からはなんとなく避けられるように

その後も美咲さんの話を聞いたママ友に「手作りの服っていいね」「可愛いからほしい」と言われたこともあったのだとか。でも千夏さんが簡単に「あげる」とは言わず「一緒に作ってみる？ 意外と簡単にできるよ」と答えると話が盛り上がり、そのママ友と良い距離感で親しくなれたという。

「その後、美咲さんはママ友みんなから避けられるようになっていました。何でもクレクレばかりなので周りも嫌気がさしたようでした」

初めてのママ友にいいように扱われてしまった千夏さん。今回のように一方的に何でもほしがる母親は少なからずいるようだ。子どものこともあるのであまり邪険にできない分、ママ友付き合いは程よい距離感が大事だろう。

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