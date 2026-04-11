「THE SEASONS」シリーズのMC、10CM(左)とソン・シギョン(右)

「愛の不時着」(2019年)や「トッケビ〜君がくれた愛しい日々」(2016年)、「ソンジェ背負って走れ」(2024年)といった名作ドラマのOSTで知られる10CM(シプセンチ)が第8代MCを担当し、3月6日に韓国で最終回を迎えた「THE SEASONS〜10CMのスダムスダム」。

"韓ドラOSTの神"とまで呼ばれている10CMの後任として、期待が最高潮に高まる中で初回を迎えた「THE SEASONS」の第9シーズンのMCに起用されたのは、"バラードの皇帝"や"鼓膜彼氏"の異名を持ち、韓国ではその名を知らない人はいないシンガーソングライタ―、ソン・シギョンだ。日本活動も精力的で、昨年末に音楽系のバラエティ番組(ハマダ歌謡祭、千鳥の鬼レンチャン)に相次いで出演したことで、日本はもちろん本国でも大バズリしたことも記憶に新しい。

ソン・シギョンのMC起用に期待が高まる「THE SEASONS」新シリーズ (C)KBS

"韓ドラOSTの神"10CMから"バラードの皇帝"ソン・シギョンへ――この豪華すぎるMCリレーとなった「THE SEASONS」シリーズは、季節ごとにMC＆タイトルが変わり、生バンド演奏による本格派パフォーマンスが好評を得ている音楽トークショー。

初代のパク・ジェボム(Jay Park)を筆頭に、第5代MCのZICO、第6代MCのイ・ヨンジら、韓国ヒップホップ界で影響力のあるカリスマたちが歴任しており、初の俳優MCとなったパク・ボゴム(第7代MC)が持つ21回を上回る歴代最長記録(25回)を更新したのが10CMだ。

2025年末には初の特番も成功させるなど、シリーズ人気に大きく貢献してきた第8シーズン(「THE SEASONS〜10CMのスダムスダム」)には、東方神起のユンホやLE SSERAFIMといったK-POPアーティストたちとのコラボも話題に。4月13日(月)深夜にKBS Worldにて放送される「第21回」(韓国放送日：2026年2月6日))には、13thミニアルバム「GOLDEN HOUR : Part.4」のリリース当日に"アチズ"ことATEEZが登場した。

「THE SEASONS〜10CMのスダムスダム 第21回」 (C)KBS

「THE SEASONS〜10CMのスダムスダム 第21回」 (C)KBS

メインボーカルを務める"マンネ(末っ子)"JONGHO(ジョンホ)の圧巻の高音が炸裂する人気曲「Guerrilla(Flag Ver.)」をはじめ、アグレッシブなタイトル曲「Adrenaline」など、歌にラップにダンスに持ち前のパワフルなステージは10CMも息を呑むほど。さらに同い年のWOOYOUNG(ウヨン)とYEOSANG(ヨサン)が初披露したBTSの「Friends」のカバーも必聴。他ではお目にかかれないレアなカバーやコラボも、この「THE SEASONS」シリーズならではの特徴といえるだろう。

「THE SEASONS〜10CMのスダムスダム 第24回」 (C)KBS

「THE SEASONS〜10CMのスダムスダム 第24回」 (C)KBS

また、かつての番組MCたちがゲストとして番組に"カムバック"するパターンも珍しくなく「第24回」(韓国放送日：2026年2月27日)には、後任のパク・ボゴムの司会ぶりを観客として見守ったこともある第6代MCのイ・ヨンジが出演した。

「歴代MCの中で最も好きなMCだった」とリスペクトを示す10CMだが、MC同士ならではの張り合いも...。20回というヨンジのMC回数について「コツを掴み始めた頃ですね。雰囲気に慣れ始めた頃」といじると、「私の再生回数はKBSのYouTubeチャンネルで2番目。5980万回よ」とヨンジも応戦するなど、番組愛に溢れた2人のトークには笑いが巻き起こった。

「THE SEASONS〜10CMのスダムスダム 最終回」 (C)KBS

「THE SEASONS〜10CMのスダムスダム 最終回」 (C)KBS

そして迎えた最終回(韓国放送日：2026年3月6日)では、番組名の由来であり、番組初回でも歌唱した「スダムスダム」を再びパフォーマンスした10CM。番組スタッフに見守られながら"サブ"から客席へと姿を現すと、大勢の観客ともハイタッチを交わし、温かい掛け声や紙吹雪を受けながら伸びやかな歌声で会場を包み込んでいく。10CMの歌唱力はもちろん、愛される人柄が伝わる"心温まるエンディング"が印象的だった。

「THE SEASONS」新シリーズ(ソン・シギョンMC) (C)KBS

「THE SEASONS」新シリーズ(ソン・シギョンMC) (C)KBS

そんな10CMからMCのバトンを受け継いだソン・シギョンの新シリーズ(「THE SEASONS〜ソン・シギョンの鼓膜彼氏(仮題)」)はKBS Worldにて6月に放送開始予定。囁くような優しい歌声から"鼓膜彼氏"とも呼ばれ、あまりにペラペラな日本語力と群を抜いた表現力で日本でも人気を高めている彼は、4月23日(木)・24日(金)に日本ファンミーティングも控えている。多才ぶりで知られる"皇帝"がこの「THE SEASONS」をどのように染め上げるのか？今から楽しみだ。

文＝HOMINIS編集部

放送情報

THE SEASONS〜10CMのスダムスダム

第21回(ATEEZ出演回)

放送日時：2026年4月14日(火)0:30〜、4月19日(日)1:20〜

第24回(イ・ヨンジ出演回)

放送日時：2026年5月19日(火)0:30〜、5月24日(日)1:20〜

第25回(最終回)

放送日時：2026年5月26日(火)0:30〜、5月31日(日)1:20〜

※第9シーズン(「THE SEASONS〜ソン・シギョンの鼓膜彼氏(仮題)」)は6月より放送開始予定

チャンネル：KBS World(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合があります

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