テレビ東京の2時間特番「出川哲朗のプロ野球順位予想2026 リアルガチ★スポーツリアライブ特別編★」（後0・15）が11日に放送され、広島ファンの「アンガールズ」田中卓志（50）と中日ファンの落語家・立川志らく（62）の間にバトルが勃発した。

ヤクルトファンの出川哲朗（62）がMCを務め、プロ野球12球団のファンであるおじさんたちが集まって楽しくトークする恒例特番。収録は3月12日に行われた。

個人の順位予想が一番大きく外れた出演者には罰ゲームが与えられるこの番組。昨年12月の2025年シーズン答え合わせ回では、個人予想最下位だった田中が阪神のファンクラブにその場で入会手続きをするという屈辱の罰ゲームが与えられた。

そして、この日も今季の広島について「上振れを感じるメンバー」として上位進出を主張する田中。

すると、日本ハムファン歴50年超を誇る伊集院光（58）が「広島が逆に今季の1個だけ順位上みたいなの狙ったら若手への切り替え失敗すると思いますよ。要するにCS狙いで守りの起用をし始めると、本当の新しい実力者が出てこない。日ハムは6位を2年続けたので。完全に順位を諦めてうまくいったケースだから。どうなんだろう、広島」とカープにその覚悟はあるのかと指摘する。

これに田中は「広島、決まってますよ。新井さん、覚悟決まってました。あの“ゾンビ事件”のあとにもう決まりましたから。気合が違う。俺のせいだって言ってるんですよ、新井さん」とカープと新井監督の覚悟を語ったが、これに志らくが「じゃあ、新井さんが紹介したの？」とまさかの暴言。田中はこの発言に「違うよ！お前！！メガネ！！！」と志らくを“メガネ呼ばわり”して激怒した。

改めて冷静を装い、「（新井監督は）自分がつくった空気でみんなに緩さを与えてしまったんじゃないかっていうね。その責任を新井さんが感じて今年絶対上にいくしかないって」と説明した田中だったが、志らくはここで再び「なんかもう（ピー音）やってるんじゃないの？」と暴言。

ニヤニヤ顔の志らくの軽口により、怒りに火がついた田中。「ふざけんなよ！お前！」と叫び、「じゃあ、カープより下だったら、お前、逆さづりな！逆さづりで謝罪だぞ！」と広島と中日の順位次第で罰ゲームをすることを提案した。

「その代わり中日に（順位で）負けたら逆さづりで謝罪してやるよ！」と田中。「中日は（順位で広島に）絶対勝てない！」と言い切った。

これにより、田中VS志らくの逆さづり罰ゲームが決定。伊集院は「弟子は喜ぶだろうね」とニヤニヤしていた。