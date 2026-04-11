ひんやり爽快♡VECUA Honeyのクールシリーズで夏のボディケアを快適に

暑さや汗によるベタつきが気になる季節に、VECUA Honeyのクールシリーズが今年も登場♡爽やかな「シトラスソルベ」とジューシーな「ピーチスプラッシュ」の香りで、ひんやり感と癒しを同時に楽しめるラインアップです。頭皮やボディをクールに整えながら、うるおいケアも叶えるのが魅力。夏のお出かけやリフレッシュタイムを、もっと快適に彩ってくれるアイテムです♪

ひんやり爽快♡全アイテム紹介

2026年4月7日（火）より数量限定発売。用途やシーンに合わせて選べる、充実のクールアイテムが揃います。

ワンダーハニー フローズンヘッドジェット（ヘッド用ローション）

価格：1,650円(税込)

香り：シトラスソルベ、ピーチスプラッシュ

※ピーチスプラッシュはPLAZA・LOFT・公式オンラインショップ限定

ワンダーハニー 爽快クールクールミスト（ボディミストローション）

価格：1,320円(税込)

香り：シトラスソルベ、ピーチスプラッシュ

※ピーチスプラッシュはPLAZA・LOFT・公式オンラインショップ限定

ワンダーハニー バスタイムクールボディジェル（ボディ用ジェルクリーム）

価格：1,540円(税込)

香り：シトラスソルベ

ワンダーハニー クールロールオンフレグランス（オードトワレ）

価格：1,430円(税込)

香り：シトラスソルベ

ReFaにアイボリーカラー新登場♡人気美容家電が上品カラーに

冷感×うるおいのダブルケア

フローズンヘッドジェットは、ジェット噴射の冷感*²と剣山ヘッドで頭皮をスッキリ刺激。爽快クールクールミストは、足や肩、頭皮にも使える万能ミストで、持ち運びにも便利です。

共通配合のアルプス氷河水カプセル*¹により、ひんやり感だけでなく長時間の保湿も実現。暑い季節でも肌や頭皮をしっとり整えます。

さらに、バスタイムクールボディジェルはお風呂上がりの火照りをクールダウン。

ロールオンフレグランスはひんやり香りながら気分をリフレッシュ。夏のあらゆるシーンに寄り添うアイテムです。

*¹レシチン、エタノール、水（保湿成分）/*²冷感による/*³ツボクサ葉/茎エキス

香りで楽しむ夏のリフレッシュ

■シトラスソルベの香り：グレープフルーツを冷たいソルベに仕立てた、すっきり爽やかでジューシーな香り。

■ピーチスプラッシュの香り：弾ける桃と炭酸をイメージした、みずみずしくフレッシュな甘さが魅力。

気分やシーンに合わせて香りを選べるのも嬉しいポイント。毎日のケアタイムを、心地よく彩ります。

夏を快適に楽しむクールケア♡

VECUA Honeyのクールシリーズは、暑さ対策とスキンケアを同時に叶える頼れるアイテム♡ひんやりとした使用感とフレッシュな香りで、毎日のリフレッシュタイムがより心地よくなります。数量限定なので、気になるアイテムは早めのチェックがおすすめ。自分へのご褒美にも、夏のギフトにもぴったりなラインアップです♪