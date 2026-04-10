「ZARA SRPLS」26年サマーコレクションが発売　メンズ、ウィメンズ、キッズアイテムを豊富にラインナップ

「ザラ（ZARA）」が、ミリタリーウェア・ユニフォームにインスパイアされたライン「ZARA SRPLS」の2026年サマーコレクションを、ウィメンズ、メンズ、キッズそれぞれのカテゴリーから発売した。第1弾は一部店舗およびオンラインで販売しており、第2弾は4月16日から同販路で取り扱う。

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ウィメンズコレクションは、ヴィヴィッドなアイテムを中心にラインナップ。グリーン、ブルー、オレンジ、エクリュなど鮮やかなカラーパレットを採用したワークパンツやトップスなどを揃えている。価格帯は4390〜3万1990円。

メンズコレクションでは、生地やディテール、質感を重視したアイテムを用意。ほつれ加工を施したニットベスト、ウォッシュ加工のアウターやパンツ、チェック柄のスカーフやスイムウェアなどをラインナップしている。価格帯は3990〜5万2990円。

キッズコレクションでは、素材の表情にこだわったボーダー柄のトップスやストライプのパンツ、ニュートラルカラーのジャケットなどを幅広く展開している。価格帯は3290〜1万3990円。

■ZARA：公式オンラインストア