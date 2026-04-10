『レイトン教授』新作ゲームの声優発表 大泉洋・今田美桜・吉岡里帆・高杉真宙ら参加
ゲーム『レイトン』シリーズの新作『レイトン教授と蒸気の新世界』のキャスト情報が発表された。レイトン教授役・大泉洋、ルーク役・今田美桜のほか、エリノア・アリンストン／エリーダ・アリンストン役を吉岡里帆、エッグマフィン・ソンダー役を高杉真宙が担当する。
【動画】どんなキャラ演じる？公開された『レイトン教授』新作ゲーム映像
そのほか、ボルト・アリンストン役を小手伸也、ボブスレイ保安官役を山寺宏一、ファルコン役を大塚明夫、ナゾーラ役を佐藤ミケーラ倭子が務める。
また、ゲームの最新PVに加え、出演者インタビューやテーマ曲制作の第一歩となる出会いを収めたメイキングPVも公開となった。
『レイトン教授』シリーズはシルクハットの英国紳士・レイトン教授とその一番弟子ルークが数々の難事件を解決していく人気謎解きアドベンチャーゲーム。2007年2月に第1作が発売され、シリーズの世界累計出荷本数1800万本以上を記録している。2009年にはアニメ映画も公開された。
完全新作となる『レイトン教授と蒸気の新世界』は、アメリカのスチームバイソンを舞台とした壮大なストーリーを進めながら、シリーズ最多数のナゾを解き進めるナゾトキ・ファンタジーアドベンチャー。今作では、おなじみレイトン教授とルークの新たな冒険が描かれる。
Nintendo Switch 2、Nintendo Switchに加え、新たにPlayStation5、Steamでも発売となり、2026年に発売予定となっている。
【動画】どんなキャラ演じる？公開された『レイトン教授』新作ゲーム映像
そのほか、ボルト・アリンストン役を小手伸也、ボブスレイ保安官役を山寺宏一、ファルコン役を大塚明夫、ナゾーラ役を佐藤ミケーラ倭子が務める。
また、ゲームの最新PVに加え、出演者インタビューやテーマ曲制作の第一歩となる出会いを収めたメイキングPVも公開となった。
完全新作となる『レイトン教授と蒸気の新世界』は、アメリカのスチームバイソンを舞台とした壮大なストーリーを進めながら、シリーズ最多数のナゾを解き進めるナゾトキ・ファンタジーアドベンチャー。今作では、おなじみレイトン教授とルークの新たな冒険が描かれる。
Nintendo Switch 2、Nintendo Switchに加え、新たにPlayStation5、Steamでも発売となり、2026年に発売予定となっている。