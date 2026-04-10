宇多田ヒカル、新曲「パッパパラダイス」7インチアナログ盤発売決定！Utada名義2作品もリマスターされ初LP化

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宇多田ヒカルが、6月24日に新曲「パッパパラダイス」の7インチアナログ盤を完全生産限定盤としてリリースすることが決定。併せてジャケット写真も公開された。また同日には、“Utada”名義で発表した2枚のアルバムがリマスターされ初LP化となる『エキソドス（Exodus）』『ディス・イズ・ザ・ワン（This Is The One）』もリリースされる。

■予約特典はまる子＆宇多田ヒカルのイラスト使用オリジナルマーカー

「パッパパラダイス」は、アニメ『ちびまる子ちゃん』エンディング主題歌、そして“綾鷹”CMソングにもなり、リリース前から盛り上がりを見せている。6月24日にリリースされる7インチアナログ盤には、配信作品とは異なるジャケットビジュアルが使用され、また楽曲のあらたな展開を想像させるようなものになった。

予約特典として、まる子ちゃんと描きおろしの宇多田ヒカルイラストが使用された、オリジナルマーカーを先着でプレゼント。全5種類となっており、集めるのも楽しくなるようなアイテムになっている。

また、同日6月24日には宇多田ヒカルが“Utada”名義でIsland Def Jam Music Groupから発表した2枚のアルバム『エキソドス（Exodus）』（2004年）と『ディス・イズ・ザ・ワン（This Is The One）』（2009年）の初リマスター作品のリリースが決定。

LP、カラーLP、SHM-CD、デジタル配信の各形態でリリースされ、Utadaのアルバムはこれが初LP化となる。SHM-CDは2枚組でCD 2にはリリース当時の各国ボーナス・トラックやリミックス音源が収録される予定だ。

メイン写真：「パッパパラダイス」7インチアナログ盤ジャケット

■リリース情報

2026.05.06 ON SALE

DIGITAL SINGLE「パッパパラダイス」

2026.06.24 ON SALE

ANALOG「パッパパラダイス」

2026.06.24 ON SALE

ANALOG『エキソドス（Exodus）』

2026.06.24 ON SALE

ANALOG『ディス・イズ・ザ・ワン（This Is The One）』

■関連リンク

宇多田ヒカル OFFICIAL SITE

https://www.utadahikaru.jp/