この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「静岡の元教師すぎやま」が「何組だった？？ #元教師 #先生 #クラス替え #新クラス」を公開した。学生時代、誰もが一度は耳にしたことがある「最後のクラス（5組など）は余り物で作られている」という噂について、元中学校教師の視点から現場の裏側を解説し、それが仕組み上不可能な「ウソ」であるという明確な結論を提示している。



動画の冒頭では、「一番最後のクラスが余り物で適当に作られているのではないか」という、学校現場でよく聞かれる疑問が取り上げられる。多くの生徒や保護者が抱きがちなこの噂に対して、元教師は即座に「ない」と否定する。



その最大の理由は、クラスを決める段階のシステムにある。解説によると、3月のクラス決めの時点では「何組かまでは決まっていない」という。例えば3つのクラスに分ける場合、まずは生徒たちを「仮A組」「仮B組」「仮C組」といったように、アルファベットを用いた仮の集団に振り分ける。この段階では、どのグループが最終的に何組になるのかは全く決まっていない。



そして4月になり、新年度を迎えてから初めて、各仮クラスに対する担任とクラス番号が割り当てられる。「仮A組は杉山先生で1組」「仮B組は小杉山先生で2組」というように、完成したグループに対して後から数字が与えられる仕組みとなっている。つまり、クラスの番号は事後的に決定されるため、「5組を余り物で固めよう」と最初から意図して編成することは「仕組み上そもそも無理」なのである。



このように、クラスの番号が後から付与されるという学校現場の実態を知ることで、まことしやかに囁かれていた噂が事実無根であることが分かる。元教師は最後に「5組が余り物説はウソ」と断言し、クラス替えに関する根強い都市伝説を一蹴した。新たな視点を得ることで、クラス替えに対する見方が大きく変わるような知識となっている。