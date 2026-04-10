タレントの柳原可奈子さんは4月9日、自身のInstagramを更新。脳性まひの長女が、特別支援学校の小学部に入学したことを報告し、祝福の声が寄せられています。（サムネイル画像出典：柳原可奈子さん公式Instagramより）

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タレントの柳原可奈子さんは4月9日、自身のInstagramを更新。脳性まひの長女が特別支援学校の小学部に入学したことを報告し、美しい着物姿を公開しました。

【写真】柳原可奈子＆長女のツーショット

「お着物姿もステキですね」

柳原さんは「長女が特別支援学校の小学部に入学しました」と報告し、9枚の写真を投稿。黄色い着物姿の自身と長女が並んだ記念ショットや、見つめ合ってほほ笑む親子ショットなどです。また「私は、はぁーちゃんとノンナの想い出のお着物と帯をお借りしました」と、義祖母と母の思い出の品を身に着けたことを明かしています。

コメントでは「ご入学おめでとうございます！」「泣けます」「言葉にならない」「娘ちゃん嬉しそうなのが伝わってくるー　可奈子ちゃんの着物姿も美しい」「2人とも服もとても素敵で可愛い＆美しいです」「お姉さんなお洋服も、ピンク色の車椅子も可愛い」と、祝福や絶賛の声が寄せられました。

「ひと足早く長女の入学祝いランチ」

5日には「入学式は来週ですが、ひと足早く長女の入学祝いランチをしました　ジータ、ノンナ、はぁーちゃん（夫のおばあちゃん）みんな来てくれて、とってもにぎやかな時間になりました」と、家族ショットを公開していた柳原さん。皆の楽しそうな様子が伝わってきます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)