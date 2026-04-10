「泣けます」柳原可奈子、脳性まひの長女が“特別支援学校”に入学！ 「ピンク色の車椅子も可愛い」
タレントの柳原可奈子さんは4月9日、自身のInstagramを更新。脳性まひの長女が特別支援学校の小学部に入学したことを報告し、美しい着物姿を公開しました。
【写真】柳原可奈子＆長女のツーショット
コメントでは「ご入学おめでとうございます！」「泣けます」「言葉にならない」「娘ちゃん嬉しそうなのが伝わってくるー 可奈子ちゃんの着物姿も美しい」「2人とも服もとても素敵で可愛い＆美しいです」「お姉さんなお洋服も、ピンク色の車椅子も可愛い」と、祝福や絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】柳原可奈子＆長女のツーショット
「お着物姿もステキですね」柳原さんは「長女が特別支援学校の小学部に入学しました」と報告し、9枚の写真を投稿。黄色い着物姿の自身と長女が並んだ記念ショットや、見つめ合ってほほ笑む親子ショットなどです。また「私は、はぁーちゃんとノンナの想い出のお着物と帯をお借りしました」と、義祖母と母の思い出の品を身に着けたことを明かしています。
「ひと足早く長女の入学祝いランチ」5日には「入学式は来週ですが、ひと足早く長女の入学祝いランチをしました ジータ、ノンナ、はぁーちゃん（夫のおばあちゃん）みんな来てくれて、とってもにぎやかな時間になりました」と、家族ショットを公開していた柳原さん。皆の楽しそうな様子が伝わってきます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)