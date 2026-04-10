「ドラクエベビー＆キッズ」よりロンパースやトップスなど夏向けの新商品が発売決定
スクウェア・エニックスは、「ドラゴンクエスト」の公式ベビー・キッズ向けブランド「ドラクエベビー＆キッズ」の新商品を4月16日に発売する。
今回は、スイムウェアのラッシュガードやサーフパンツ、涼しいメッシュ生地を使用したパジャマなど夏に向けた商品が新登場する。このほか人気の高いロンパースやトップス、ボトムスに加え、キャップやハットなどもラインナップされている。
スクウェア・エニックスe-STOREや全国のトイザらス・ベビーザらス店舗およびトイザらス・ベビーザらス オンラインストアにて販売される予定。
ドラクエベビー＆キッズ サガラ刺繍半袖ボディスーツ
発売日：4月16日
価格：各2,999円
スライム
メタルスライム
ドラクエベビー＆キッズ 刺繍半袖ロンパース
発売日：4月16日
価格：各3,299円
スライム
メタルスライム
ドラクエベビー＆キッズ サロペット風半袖ロンパース スライムぴぴぴ
発売日：4月16日
価格：3,999円
ドラクエベビー＆キッズ サロペット風半袖ロンパース スライムたち
発売日：4月16日
価格：3,999円
ドラクエベビー＆キッズ にぎにぎべビータオル
発売日：4月16日
価格：各1,999円
スライム
メタルスライム
ドラクエベビー＆キッズ ３枚組ガーゼ
発売日：4月16日
価格：各1,299円
スライムぴぴぴ
スライムたち
ドラクエベビー＆キッズ ツイルハット 日よけ付き
発売日：4月16日
価格：2,299円
ドラクエベビー＆キッズ キャップ
発売日：4月16日
価格：各1,999円
スライム
メタルスライム
ドラクエベビー＆キッズ ラップタオル
発売日：4月16日
価格：各3,299円
スライム
スライムぴぴぴ
ドラクエベビー＆キッズ スライムなりきり水着
発売日：4月16日
価格：3,999円
ドラクエベビー＆キッズ ラッシュガード スライムぴぴぴ
発売日：4月16日
価格：3,099円
ドラクエベビー＆キッズ サーフパンツ スライムぴぴぴ
発売日：4月16日
価格：2,299円
ドラクエベビー＆キッズ 半袖Tシャツ サガラ刺繍
発売日：4月16日
価格：各2,899円
スライム
メタルスライム
ドラクエベビー＆キッズ 半袖Tシャツ スパンコール
発売日：4月16日
価格：各2,899円
ブルー
グレー
ドラクエベビー＆キッズ メッシュパジャマ スライムぴぴぴ
発売日：4月16日
価格：2,499円
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
※画像は製作中のものです。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。