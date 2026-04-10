【「ドラクエベビー＆キッズ」新商品】 4月16日 発売予定

スクウェア・エニックスは、「ドラゴンクエスト」の公式ベビー・キッズ向けブランド「ドラクエベビー＆キッズ」の新商品を4月16日に発売する。

今回は、スイムウェアのラッシュガードやサーフパンツ、涼しいメッシュ生地を使用したパジャマなど夏に向けた商品が新登場する。このほか人気の高いロンパースやトップス、ボトムスに加え、キャップやハットなどもラインナップされている。

スクウェア・エニックスe-STOREや全国のトイザらス・ベビーザらス店舗およびトイザらス・ベビーザらス オンラインストアにて販売される予定。

ドラクエベビー＆キッズ サガラ刺繍半袖ボディスーツ

発売日：4月16日

価格：各2,999円

スライム

メタルスライム

ドラクエベビー＆キッズ 刺繍半袖ロンパース

発売日：4月16日

価格：各3,299円

スライム

メタルスライム

ドラクエベビー＆キッズ サロペット風半袖ロンパース スライムぴぴぴ

発売日：4月16日

価格：3,999円

ドラクエベビー＆キッズ サロペット風半袖ロンパース スライムたち

発売日：4月16日

価格：3,999円

ドラクエベビー＆キッズ にぎにぎべビータオル

発売日：4月16日

価格：各1,999円

スライム

メタルスライム

ドラクエベビー＆キッズ ３枚組ガーゼ

発売日：4月16日

価格：各1,299円

スライムぴぴぴ

スライムたち

ドラクエベビー＆キッズ ツイルハット 日よけ付き

発売日：4月16日

価格：2,299円

ドラクエベビー＆キッズ キャップ

発売日：4月16日

価格：各1,999円

スライム

メタルスライム

ドラクエベビー＆キッズ ラップタオル

発売日：4月16日

価格：各3,299円

スライム

スライムぴぴぴ

ドラクエベビー＆キッズ スライムなりきり水着

発売日：4月16日

価格：3,999円

ドラクエベビー＆キッズ ラッシュガード スライムぴぴぴ

発売日：4月16日

価格：3,099円

ドラクエベビー＆キッズ サーフパンツ スライムぴぴぴ

発売日：4月16日

価格：2,299円

ドラクエベビー＆キッズ 半袖Tシャツ サガラ刺繍

発売日：4月16日

価格：各2,899円

スライム

メタルスライム

ドラクエベビー＆キッズ 半袖Tシャツ スパンコール

発売日：4月16日

価格：各2,899円

ブルー

グレー

ドラクエベビー＆キッズ メッシュパジャマ スライムぴぴぴ

発売日：4月16日

価格：2,499円

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

※画像は製作中のものです。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。