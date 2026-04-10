物申す系YouTuberのシバターさんが2026年4月6日、公式YouTubeチャンネルに公開した動画で、YouTuberのヒカキンさんが麦茶ブランドを立ち上げたことについて言及した。

「日本の麦茶を変える」と宣言したが...

ヒカキンさんは3月28日よりYouTubeチャンネルで波の音が流れる生配信を続け、なんらかの発表があることを示唆していたものの、ファンからは心配の声が相次いでいた。5日公開の動画では、自身がプロデュースする麦茶ブランド「ONICHA」を全国のセブンイレブンで展開すると発表していた。

動画では、既存の麦茶を「地味でワクワクしない」「親に言われて飲む退屈な飲み物」とこき下ろした上で「日本の麦茶を変える」と豪語したものの、コメント欄では「麦茶バカにしすぎ」「麦茶はいつだって夏の主役だと思うぞ」といった厳しい意見や、「麦茶出すの悪いことだとは思わんが引っ張りすぎだよ」「こんなに引っ張っておいて麦茶w」「まじしょうもない」など冷ややかな声が寄せられていた。

「ヒカキンは本当にくだらない。長時間生配信のオチは麦茶発売！」と題した動画でシバターさんは、「ONICHA」発表までの経緯に触れ「あー、くだらない！」と声を上げ、ヒカキンさんの過去の言動から何らかの新商品を発表するのだろうと予想してはいたが、「麦茶だってよ。何じゃそら！」とあきれていた。

「本当にこいつはろくでもない。クソ野郎」

続けて、日本のYouTuber＝ヒカキンさんというパブリックイメージがあるからこそ今回のような商品発表時に世間から注目を集めるものの、「ヒカキンはマジで本当に何物でもない」とピシャリ。「ただ金儲けだけは好きだからね。あいつ。たいして面白くもないし、才能もないけど、金のにおいをかぎ分けたりとか、危機察知能力だけは優れてるからさ」「本当に金のことしか考えてない」と酷評した。

さらに、麦茶がノンカフェイン飲料で、ヒカキンさんのメイン視聴者層である小さな子どもでも飲めることから今回の新商品を企画したのではないかと分析。また「日本の麦茶を変える」と宣言したにもかかわらず、「ONICHA」の原材料として使用されている大麦がカナダ、オーストラリア産だったことにも言及し、「誰のための何のためなんだよ？ お前の財布のためだけだろうが！」と一喝した。そして「本当にあいつはくだらなくて面白くなくて、かつ銭ゲバだよ、銭ゲバ！ 気持ち悪い。どれだけ稼いでもまだまだお金が欲しいんだね」「本当にこいつはろくでもない。クソ野郎だね！」と言い放っていた。