＜園でのトラブル＞わが子がお友達を押した！怪我はしていないけれど相手の親に謝りに伺う方がいい？
幼稚園や保育園に入園すると、他の子とのトラブルが起きることもあるでしょう。例えばちょっとしたことで喧嘩になり、子どもが手を出してしまうなんてこともあります。そうなると「相手の親子に謝る必要があるのか」と悩んでしまいますね。ママスタコミュニティのあるママから、こんな相談がありました。
『年少の子が同じクラスのお友達（以降Aくん）と喧嘩をして手を出してしまいました。息子がブロックのおもちゃで遊んでいて、それをAくんが壊してしまい、息子が怒りAくんを押して尻もちをつかせたそうです。園からは「Aくんの行動も問題があり、怪我をしていないことからお互い報告のみ」と伝えられました。私としては「手を出してしまったことは謝罪したほうがいい」と思うのですが、園から言われたのであれば従うほうが正しいのでしょうか？ それとも園に「直接謝りたい」と伝えるべきなのか、時間がかなり空いても次にお会いしたときに謝罪すべきなのか悩んでいます』
お互い様のトラブル。親が出ていかなくてもいい
『幼児同士のたわいもないトラブルでしょ。怪我もないのに親が出ていく必要あるかな？』
『お互い様だよね。相手が流血していたり、逆上した投稿者さんの子が相手を殴ったりしたのなら謝罪案件だけれど、尻もちだけでしょ？』
『幼稚園や小学校は人間関係の勉強でもあるから。怪我をしていなかったら、お互い様で親がそこまで出ていかなくていいと思う』
今回のトラブルでは、Aくんは尻もちをついただけで怪我をしていません。そもそものきっかけは、Aくんが投稿者さんのお子さんの遊びを邪魔したことでした。せっかくブロックで遊んでいたのに、それを壊されたのですから、カッとなるのも仕方ありませんね。先生もお互い様のトラブルと考えたからこそ、謝罪はしなくてもいいと判断したのでしょう。今回は先生の指示に従うのがよさそうです。
謝罪をすると、大ごとになってしまう
『謝らない。ちゃんと先生が間に入って、自分の子にも相手の子にも注意してくれているから。怪我をさせていないし、大ごとにする必要はないかなとも思う』
相手の親子にきちんと謝っておきたい投稿者さんの気持ちもわかりますが、謝ると大ごとになってしまう恐れもあります。相手の親も特に何も言ってこないのであれば、それほど気にしていないとも考えられます。今回はこれ以上触れないでおくのもよいのではないでしょうか。
『謝られても、向こうだって「こちらこそ息子くんの遊びの邪魔をして申し訳ありません」と言うしかないし』
トラブルの発端は、Aくんが投稿者さんのお子さんの遊びを邪魔したことです。もし投稿者さんが謝ったとしたら、相手の親も謝る必要があると思ってしまうでしょう。お互いに気をつかうことになりますし、相手の親もわが子に非があるとわかる以上、謝罪は不要と考えている場合もありますね。
気になるならば、会ったときに一言謝る程度でOK
『会えたときに直接謝ればいいんじゃない？ わざわざ連絡するほどでもないかな』
『私ならまず「何があっても手を出してはいけないよ」とわが子にきちんと教えて、もしそのうち親御さんに会えたら一言謝罪する』
他のママたちからは、家まで謝りに行ったり電話をしたりする必要はないとの意見が寄せられています。でも投稿者さんが気になってしまうならば、今後会う機会があった際に一言謝る程度でよいのかもしれませんね。先生も言っているように、お互い様のトラブルです。怪我もないですから、あまり心配する必要もないのでしょう。
一方で、他の子に対して強く押したり叩いたりするなど、手を出してしまうのは注意しておきたいことでしょう。怪我をさせてしまう恐れもあると考えると、我慢することも教える必要がありそうです。今回のトラブルで投稿者さんができるのは、相手の親に謝ることというよりは、お子さんに我慢を教えることかもしれませんね。