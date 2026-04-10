◇ア・リーグ ホワイトソックス─ロイヤルズ（2026年4月9日 カンザスシティ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が9日（日本時間10日）、敵地でのロイヤルズ戦に「2番・一塁」で先発出場。一塁守備でフライを落球する場面があった。

初回無死一塁でロイヤルズ2番・ウィットの打球は一塁線上に高く上がるフライとなった。村上は捕球体勢に入ったもののファーストミットの土手付近に打球をあててしまい、ポロリと落球。ただ、一塁走者は飛球だったことから進塁していなかったため、慌てずに二塁へ送球。失策は免れ、記録は「一ゴロ」となった。

その後、2回の守備からはミットを黒から茶色のものに変更して守る姿が確認された。NHK BSで解説を務めた小早川毅彦氏は「深いポケットで落とさないように変えてきたのかもしれないですね」と指摘した。

一方、打撃では初回の第1打席で四球を選んで出塁した。

前日8日（同9日）のオリオールズ戦は休養明けで2試合ぶりに先発出場し、4打数1安打だった。メジャー1年目はここまで12試合で打率・205、4本塁打、7打点を記録している。

また、前日には球団の公式インスタグラムが村上の250号をベナブル監督はじめ、選手らが祝福する様子が公開され、村上は英語で「Thank you so much.I'm so happy」（ありがとうございます！本当に幸せ）とスピーチし「Let's get to work！Let's win！Let's go！」（さぁ、やるぞ、勝つぞ、行くぜ）と叫び、チームの士気を高めた。