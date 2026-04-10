【義母「専業主婦は、幸せ！」】「バリキャリはダメ、絶対！」勝手に言ってろ＜第5話＞#4コマ母道場
価値観は人それぞれ。何が正しくて何が間違いかを決めるよりも、大切なのは自分の価値観を他人に押し付けないことなのかもしれません。けれど価値観の押し付けは、ときに「自分を認めてほしい」という気持ちの裏返しでもあります。もしかすると、その根底には承認欲求に近い感情があるのかもしれませんね。今回は、そんな“価値観”をめぐって起こる、嫁VS姑のお話です。
第5話 もう我慢の限界デス！
【編集部コメント】
お義母さんの幸せアピールを、イラっとしつつも10年間スルーし続けたアリサさん。もちろん必然的に会う回数を減らしたと言っても、なかなかしんどいですよね。それでも自分の人生をしっかりと生きているアリサさん。芯の強い女性なんですね。しかしそんなアリサさんも、いよいよ限界を迎えたようです。お義母さん、いい加減その「幸せアピール」やめていただけませんか？？？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第5話 もう我慢の限界デス！
【編集部コメント】
お義母さんの幸せアピールを、イラっとしつつも10年間スルーし続けたアリサさん。もちろん必然的に会う回数を減らしたと言っても、なかなかしんどいですよね。それでも自分の人生をしっかりと生きているアリサさん。芯の強い女性なんですね。しかしそんなアリサさんも、いよいよ限界を迎えたようです。お義母さん、いい加減その「幸せアピール」やめていただけませんか？？？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙