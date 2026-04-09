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ポイ活YouTuberのおにまるちゃんねるが、「【初期設定で放置はNG】三井住友カード「選べる無料保険」の７つの特典と4月の改定内容」を公開した。動画では、三井住友カードの付帯保険を好きなプランに変更できる「選べる無料保険」の概要と、2026年4月16日以降に適用される改定内容について詳しく解説している。



「選べる無料保険」は、三井住友カードの付帯保険を無料で「旅行安心」「スマホ安心」「ゴルフ安心」など7つのプランから選べるサービスだ。「三井住友カード ゴールド（NL）」などのプロパーカードが対象で、ANAカードやAmazon Mastercardなどの提携カードは対象外となる。初期設定は「旅行安心プラン」となっており、補償期間は1年間。おにまるちゃんねるは、複数枚のカードを持つ場合、同じプランを選択しても補償金額は合算されないため「内容が被らないように分散させておくといい」と注意を促した。



動画の後半では、2026年4月16日からの改定内容を解説。全プラン共通で危険ドラッグなどの「指定薬物」が免責対象に追加されるほか、4つのプランで大きな変更がある。「ゴルフ安心プラン」では、自身が運転するゴルフカートの損害が補償対象に追加される一方、ホールインワンやアルバトロス達成時には第三者の目撃が必要になるなど要件が明確化された。「ケガ安心プラン」では、新たに電動キックボードなどが「交通乗用具」に追加され補償対象となる。「持ち物安心プラン」では、ドローンやスマートフォン、サングラスなどが補償対象外であることが明記された。



今回の改定についておにまるちゃんねるは、全体的に「改悪ではなくて、改善されたのかな」と総括した。改定後の規定は、2026年4月16日以降に補償期間が開始するプランから適用される。この動画をきっかけに、自身のライフスタイルに合わせて「選べる無料保険」の設定内容を今一度見直してみてはいかがだろうか。