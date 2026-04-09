この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「梅雨の初期のような降り方」に。10日ピークの低気圧がもたらす局地的な大雨と暴風の正体

今さら聞けない春の天気リスク。知っておきたい「陽性の梅雨」のような極端な大雨と記録的高温の真実

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マニアック天気へようこそ！気象予報士の松浦悠真です。こちらはマニアックな天気解説をするチャンネルです。静岡のテレビ局で気象キャスターもやっています。皆さんの命は僕が守ります。所属:（株）ウェザーマップ メンバーシップ加入でさらにマニアックな気象情報を受け取れます！仕事の依頼はウェザーマップまで。