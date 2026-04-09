三好市の白地小学校では、2026年度の新入生はわずか1人。



1人きりの入学式の様子を取材しました。

（担任・藤川美香 教諭）

「緊張するなあ」

4月9日、三好市の白地小学校に入学した吉塚羚眞くん、小さな椅子に座っても、まだ床にかかとがつきません。

（担任・藤川美香 教諭）

「吉塚羚眞さん！」



（新入生・吉塚羚眞くん）

「はい！」



（担任・藤川美香 教諭）

「すごい！座りましょう」



午前9時、担任の先生と教室で入学式の練習です。

（担任・藤川美香 教諭）

「深く座っといて、足がつかんかったら、つま先だけつけていたらいける」

「ぶらぶらしよったら、椅子がグダグダして倒れてしまうけん」

「トイレに行きたくない？」

（新入生・吉塚羚眞くん）

「行きたい」



（担任・藤川美香 教諭）

「行きたいよなあ。行こう」

❝上級生に手を引かれて入場❞

「令和8年度入学児童、吉塚羚眞さん、以上1名」

（白地小学校・井上清隆 校長）

「わからないことや困ったことがあるかもしれません。でも、そんなときは『先生、わからないです』『先生、こんなことで困っています』と言ってください」

「間違えても大丈夫、大丈夫。毎日少しずつ少しずつできることを増やしていきましょう」

式では、在校生13人を代表して5年生の藤山心那さんが歓迎の言葉を贈りました。



（白地小学校5年・藤山心那さん）

「早く学校へ行きたいなと、きょうという日をワクワクしながら待っていたことでしょうね」

「数えきれないほど、楽しいことが羚眞さんを待っています」

「明日からピカピカのランドセルを背負い、元気に学校に来てください。」

（新入生・吉塚羚眞くん）

「仲良く元気に頑張ります。よろしくお願いします」

（記念撮影）

「はーい、ニコニコニコ。お父さんもお母さんもニコニコニコ」



羚眞くん、何だかソワソワ…。



担任の藤川先生、気が付きました。



1人で緊張していたのでしょう。



式が終わるまでおトイレ、我慢してたんだね、羚眞くん。

（父・吉塚寛之さん）

「少人数なので友達と仲良く上級生と仲良くして、伸び伸びと学校生活送ってもらって、しっかりとした大人になってもらいたい」

（記者）

「小学校に入って楽しみなことは？」



（新入生・吉塚羚眞くん）

「お勉強とかが楽しみ」

（担任・藤川美香 教諭）

「大きな声で、返事や挨拶をしてください」



（新入生・吉塚羚眞くん）

「はい！」

（担任・藤川美香 教諭）

「友だちと仲良くしましょう」



（新入生・吉塚羚眞くん）

「はい！」