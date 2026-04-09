JRT四国放送

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三好市の白地小学校では、2026年度の新入生はわずか1人。

1人きりの入学式の様子を取材しました。

（担任・藤川美香 教諭）
「緊張するなあ」

4月9日、三好市の白地小学校に入学した吉塚羚眞くん、小さな椅子に座っても、まだ床にかかとがつきません。

（担任・藤川美香 教諭）
「吉塚羚眞さん！」

（新入生・吉塚羚眞くん）
「はい！」

（担任・藤川美香 教諭）
「すごい！座りましょう」

午前9時、担任の先生と教室で入学式の練習です。

（担任・藤川美香 教諭）
「深く座っといて、足がつかんかったら、つま先だけつけていたらいける」
「ぶらぶらしよったら、椅子がグダグダして倒れてしまうけん」
「トイレに行きたくない？」

（新入生・吉塚羚眞くん）
「行きたい」

（担任・藤川美香 教諭）
「行きたいよなあ。行こう」

❝上級生に手を引かれて入場❞

「令和8年度入学児童、吉塚羚眞さん、以上1名」

（白地小学校・井上清隆 校長）
「わからないことや困ったことがあるかもしれません。でも、そんなときは『先生、わからないです』『先生、こんなことで困っています』と言ってください」
「間違えても大丈夫、大丈夫。毎日少しずつ少しずつできることを増やしていきましょう」

式では、在校生13人を代表して5年生の藤山心那さんが歓迎の言葉を贈りました。

（白地小学校5年・藤山心那さん）
「早く学校へ行きたいなと、きょうという日をワクワクしながら待っていたことでしょうね」
「数えきれないほど、楽しいことが羚眞さんを待っています」
「明日からピカピカのランドセルを背負い、元気に学校に来てください。」

（新入生・吉塚羚眞くん）
「仲良く元気に頑張ります。よろしくお願いします」

（記念撮影）
「はーい、ニコニコニコ。お父さんもお母さんもニコニコニコ」

羚眞くん、何だかソワソワ…。

担任の藤川先生、気が付きました。

1人で緊張していたのでしょう。

式が終わるまでおトイレ、我慢してたんだね、羚眞くん。

（父・吉塚寛之さん）
「少人数なので友達と仲良く上級生と仲良くして、伸び伸びと学校生活送ってもらって、しっかりとした大人になってもらいたい」

（記者）
「小学校に入って楽しみなことは？」

（新入生・吉塚羚眞くん）
「お勉強とかが楽しみ」

（担任・藤川美香 教諭）
「大きな声で、返事や挨拶をしてください」

（新入生・吉塚羚眞くん）
「はい！」

（担任・藤川美香 教諭）
「友だちと仲良くしましょう」

（新入生・吉塚羚眞くん）
「はい！」