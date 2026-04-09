９日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比２８．８３ポイント（０．７２％）安の３９６６．１７ポイントと３日ぶりに反落した。

様子見ムードが漂う流れ。中東情勢や中国経済の動向を見極めたいとするスタンスが買いを手控えさせている。イスラエル軍は８日、米国とイランが停戦で合意した後に、レバノンは停戦に含まれていないとして、新イラン組織ヒズボラの軍事拠点を最大規模で攻撃した。イランは反発を強め、パキスタンのシャルフ首相は当事国に自制を求めている。米国とイランは１１日午前、仲介国パキスタンの首都イスラマバードで和平協議を開く。交渉が難航するとの見方も広がった。

一方、中国では来週にかけ、３月経済指標の発表が集中。今週１０日に物価統計、週明け１４日に貿易統計、１６日に小売売上高や鉱工業生産などのほか、１〜３月期のＧＤＰ成長率、ほか１５日までに金融統計が予定されている。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、保険が全面安。中国太平洋保険（６０１６０１／ＳＨ）が４．０％、新華人寿保険（６０１３３６／ＳＨ）が３．１％、中国人民保険集団（６０１３１９／ＳＨ）が２．２％、中国人寿保険（６０１６２８／ＳＨ）が２．０％、中国平安保険（６０１３１８／ＳＨ）が１．２％ずつ下落した。

医薬株もさえない。津薬薬業（６００４８８／ＳＨ）が３．８％安、通化東宝薬業（６００８６７／ＳＨ）が３．３％安、湖北済川薬業（６００５６６／ＳＨ）が２．４％安、康美薬業（６００５１８／ＳＨ）が１．７％安、北京同仁堂（６０００８５／ＳＨ）が１．６％安、人福医薬集団（６０００７９／ＳＨ）が１．５％安で引けた。不動産株、銀行・証券株、産金株、インフラ関連株、消費株、自動車株、運輸株、公益株、半導体株なども売られている。

半面、石油株はしっかり。中曼石油天然気集団（６０３６１９／ＳＨ）が６．０％、洲際油気（６００７５９／ＳＨ）が２．８％、中国海洋石油（６００９３８／ＳＨ）が２．５％、中国石油天然気（６０１８５７／ＳＨ）が１．０％ずつ上昇した。原油相場の高止まりが期待されている。イランがホルムズ海峡の再閉鎖を表明。９日の時間外取引でＷＴＩ原油先物は上昇に転じた。そのほか、アルミ関連の銘柄も物色されている。アルミ関連に関しては、主要な供給地となる中東の情勢悪化で、国際価格が跳ね上がっていることも材料視された。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が０．１６ポイント（０．０６％）安の２６５．４２ポイント、深センＢ株指数が９．１７ポイント（０．７６％）安の１１９０．５１ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）