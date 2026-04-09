【「ぽこ あ ポケモン」更新データ（Ver.1.0.3）】 4月9日 配信

ポケモンは、Nintendo Switch 2用スローライフ・サンドボックス「ぽこ あ ポケモン」の更新データ（Ver.1.0.3）を4月9日に配信開始した。

今回の更新ではゲーム内で発生していたいくつかの不具合を解消。生息地が消失したポケモンについて、ポケモンずかんの検索機能を使って探しても見つからない問題の修正などが実施されている。

またゆめしまに移動した際、まっさらな街に到着して元の街に戻ることができなくなる、特定の行動を取るとポケモンの生息地を移動できなくなるなどの不具合も解消されている。

□任天堂サポート（アメリカ）のページ

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