みなさんは、「看護師」という職業が、女性の経済的・社会的自立を支える職業だと感じたことはありますか。レバウェル株式会社が運営する、看護職を対象とした求人・転職サービス「レバウェル看護」が行った「女性看護師の自立と働き方に関する実態調査」で、現役女性看護師の約8割が「看護師は自立しやすい職業だ」と感じていることが明らかになりました。一方で、自身の子どもに看護師を勧めたいと回答した人は約2割にとどまり、心身の負担や待遇面への懸念が影響していることも浮き彫りになりました。



【調査結果】看護師は女性が自立しやすい職業だと思う理由

この調査は、全国の現役女性看護職員486名を対象として、2026年2月に、インターネットで実施されました。



約8割が「自立しやすい」と実感、収入の安定が最大の理由

「看護師は女性が経済的・社会的に自立し、働き続けやすい職業だと思うか」と尋ねたところ、「ややそう思う（47.5%）」「非常にそう思う（31.1%）」の合計が78.6%にのぼりました。



「看護師資格が自立を支えていると感じている点」について聞いたところ、最も多かったのは「安定した収入を得やすい（76.7%）」で、次いで「雇用形態や勤務時間を選びやすい（39.9%）」「出産・育児などブランクがあっても復職しやすい（35.2%）」が続きました。



そして、「自身の収入のみで生活費がどの程度成り立つか」と聞いたところ、「自身の収入のみで生活できている」（51.7%）が過半数を占め、次に「自身の収入が中心だが一部補填が必要」（17.1%）との回答を合わせると約7割が自身の収入を主な生活基盤としていることがわかりました。



半数超が「60歳以降も就業可能」、一方で体力・精神面への不安も

また、「看護師として何歳頃まで働き続けられると思うか」を聞いたところ、「60歳以降も可能（35.8%）」「60歳頃まで（20.4%）」の合計が56.2%と過半数を超え、長期就業を見込む人が多いことがわかりました。



一方、年代別に見てみると20代においては「すでに働き続けることが難しいと感じている（18.2%）」や「わからない（45.5%）」と答えた割合が高く、キャリア形成の初期段階では将来の就業継続への見通しを持ちにくい状況がうかがえます。



そして、「働き続ける上で不安に感じること」としては「夜勤・立ち仕事などによる体力的な負担（58.2%）」が最多で、「責任の重さに対する精神的プレッシャー（53.7%）」、「人手不足による業務過多（42.6%）」、「職場の人間関係（37.9%）」、「将来的な給与・年収の上がり幅（24.9%）」が続きました。



「仕事と家庭の両立において課題に感じること」については、「精神的なストレス（55.3%）」が最多となり、「体力面の負担（49.2%）」「自分の休息・自由時間の不足（46.5%）」が続きました。また、「シフト調整など急な予定変更への対応（18.1%）」など、看護師特有の勤務形態も負担の一因となっていることが明らかになりました。



子どもへの推奨は約2割、待遇・心身負担への懸念が影響

さらに、「自分の子どもに看護師という職業を勧めたいと思うか」という質問に対しては、「どちらともいえない（35.2%）」が最多で、続いて「勧めたくない（21.8%）」「どちらかといえば勧めたくない（18.1%）」が合計で39.9%という結果になりました。一方で「どちらかといえば勧めたい（14.8%）」「勧めたい（10.1%）」の合計は24.9%になりました。また、推奨する理由・推奨をためらう理由としては、以下のようなコメントが寄せられました。



▽推奨する理由

・「やりがいがあり、資格があれば働く場所も選びやすい。仕事としても安定しており、選択肢の多い職種だと思うから」（30代・鳥取県）

・「自立につながり、人の役に立てる専門職である点が素晴らしいと思う」（60代・千葉県）



▽推奨をためらう理由

・「業務の大変さに対して給与が見合っていないと感じる。夜勤もあり、十分に評価されているとは思えない」（30代・宮城県）

・「昨今の若い人はメンタルが持ちにくい職業だと思う。人間関係や対人対応が複雑で精神的負担が大きく、自分の子どもには積極的には勧めづらい」（60代・北海道）



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資格の安定性や働き方の柔軟性は高く評価されているものの、待遇の不十分さや心身への負担が、次世代への推奨意向を下げている実情が浮かび上がります。看護師が安心して長く働き続けられる環境の整備には、個人の努力にとどまらず、処遇改善や人員配置の充実といった構造的な支援が求められているといえるでしょう。



【出典】

レバウェル株式会社