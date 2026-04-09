つんく♂、13年ぶりに『カラオケ バトル』登場「いつもハワイでは家族で見ている番組」
テレビ東京は10日午後7時半から『THE カラオケ バトル＜U18歌うま王座決定戦2026＞』を放送する。つんく♂が13年ぶりに登場する。
【番組カット】豪華！カラオケバトルに登場するつんく♂＆戸田恵子＆井上瑞稀
装いも新たに生まれ変わった新スタジオセット。今回から導入されるのは、2人がステージ上で直接火花を散らす『タイマン形式』だ。ライバルの息遣いまで聞こえる至近距離。互いを強烈に意識し合うからこそ生まれる、新次元のパフォーマンスは必見。ゲスト陣も思わず息を呑む、瞬き厳禁のデッドヒートとなっている。
つんくは「いつもハワイでは家族で見ている番組」だとし「日本の音楽市場で30年以上プロとして仕事してきましたが、今回のように超ピュアなアマチュアの皆さんと出会うと興奮しますね！『ああ、これが音楽だ！』って」とコメントした。
■つんく♂ コメント
いつもハワイでは家族で見ている番組です。
ほぼ毎回コメンテーターをしてきたように思っていましたが、あれ？今回が13年ぶりで2度目とのこと。
きっと同じような気持ちで番組を応援してくれているファンの皆様も見てるんだと思います。
日本の音楽市場で30年以上プロとして仕事してきましたが、今回のように超ピュアなアマチュアの皆さんと出会うと興奮しますね！「ああ、これが音楽だ！」って。
オンエアを楽しみにしていてください。最高の胸キュンに出会えますから！
■戸田恵子 コメント
言わずもがな、歌うまなお子さん達ばかりで、圧巻でした。
皆さん、タフな大曲を歌われる風潮がある中で、『北酒場』はめちゃくちゃ印象的でした。
■井上瑞稀（KEY TO LIT）コメント
学生の頃からずっとテレビで見ていたこの番組に、ゲストとして参加できて本当に嬉しかったです。
画面越しに見ていたのとは違い、特等席で浴びる生歌は本当に贅沢な時間でした。
U18の皆さんの個性豊かなキャラクター、そして何より繊細かつ力強い歌声には、終始心を打たれっぱなしでした。
機械による採点というシビアな壁はありますが、彼らの情熱は間違いなくテレビの前のみなさんの心に響くはずです。
若い才能からたくさんの刺激をもらい、『自分ももっともっと良い歌を歌えるようになりたい、頑張らなきゃいけない』と、改めて強く背中を押された一日でした。
【番組カット】豪華！カラオケバトルに登場するつんく♂＆戸田恵子＆井上瑞稀
装いも新たに生まれ変わった新スタジオセット。今回から導入されるのは、2人がステージ上で直接火花を散らす『タイマン形式』だ。ライバルの息遣いまで聞こえる至近距離。互いを強烈に意識し合うからこそ生まれる、新次元のパフォーマンスは必見。ゲスト陣も思わず息を呑む、瞬き厳禁のデッドヒートとなっている。
■つんく♂ コメント
いつもハワイでは家族で見ている番組です。
ほぼ毎回コメンテーターをしてきたように思っていましたが、あれ？今回が13年ぶりで2度目とのこと。
きっと同じような気持ちで番組を応援してくれているファンの皆様も見てるんだと思います。
日本の音楽市場で30年以上プロとして仕事してきましたが、今回のように超ピュアなアマチュアの皆さんと出会うと興奮しますね！「ああ、これが音楽だ！」って。
オンエアを楽しみにしていてください。最高の胸キュンに出会えますから！
■戸田恵子 コメント
言わずもがな、歌うまなお子さん達ばかりで、圧巻でした。
皆さん、タフな大曲を歌われる風潮がある中で、『北酒場』はめちゃくちゃ印象的でした。
■井上瑞稀（KEY TO LIT）コメント
学生の頃からずっとテレビで見ていたこの番組に、ゲストとして参加できて本当に嬉しかったです。
画面越しに見ていたのとは違い、特等席で浴びる生歌は本当に贅沢な時間でした。
U18の皆さんの個性豊かなキャラクター、そして何より繊細かつ力強い歌声には、終始心を打たれっぱなしでした。
機械による採点というシビアな壁はありますが、彼らの情熱は間違いなくテレビの前のみなさんの心に響くはずです。
若い才能からたくさんの刺激をもらい、『自分ももっともっと良い歌を歌えるようになりたい、頑張らなきゃいけない』と、改めて強く背中を押された一日でした。