キャンドゥ<2698.T>が３日続伸している。８日の取引終了後に集計中の２６年２月期連結業績について、営業利益が従来予想の１０億８０００万円から１５億３０００万円（前の期比８０．２％増）へ、最終利益が１億円から４億４０００万円（前の期１億６３００万円の赤字）へそれぞれ上振れて着地したようだと発表したことが好感されている。



売上高は９１８億円から８７０億５０００万円（前の期比４．４％増）へ下振れた。節約志向の高まりから１００円商品が好調に推移し、前期比では増収となったものの、計画外の退店の影響から計画は下振れた。また、原価高騰の影響から売上総利益も想定を下回ったものの、店舗のセルフレジ導入や人時コントロールによる人件費の抑制など各種コストの削減に努めたことで、営業利益以下の利益は計画を上振れた。



出所：MINKABU PRESS