◇セ・リーグ ヤクルト3−2阪神（2026年4月8日 甲子園）

ついに解禁した送りバント。ヤクルト・池山監督の勝利に懸ける思いはチームに伝わった。「次、代打と決めていたので。ここは送ってもらいチャンスをつくると」。1点を追う5回無死一、二塁。開幕10試合目で初のサインを出し、伊藤もしっかり走者を送った。

バントを嫌っていたわけではない。「決して使わないんじゃない。我々も議論している」。どの選択が得点の確率を最も上げるか。27個のアウトをどう使うか考えているからこそ、その場面ごとに作戦を考えてきた。続く代打・北村、長岡と倒れ、無得点に終わったが「凡退してしまったけど良い形はできていた」とうなずいた。

常に勝利への執念を見せる指揮官に呼応したのは、期待を寄せる赤羽だった。開幕戦以来のスタメンで、同点の6回2死一、二塁で2番手・早川から右中間へ決勝の適時二塁打。キャンプで池山監督が「数値的にかなり上位の打者」と打球速度などを評価し、熱血指導していた一人だ。ライバル・武岡が好調で、途中出場が増えていた中でのアピールに「しっかり準備をしてくれていた」。25歳の若武者が「チャンスをくれているので、何とか結果を出したいと思っていた」と応えた。

早くも今季6度目の逆転勝ち。「ゲームセットまで私も含めて諦めることはさせない」という池山イズムが浸透している。負ければ2位転落、今季初の連敗という一戦で勝ち切った。開幕10戦8勝は、日本一に輝いた97年以来、29年ぶり2度目という好発進。「接戦が成長につながる。こういう勝ちが勢いをつけてくれると思う」と池山監督。この強さは本物だ。（小野寺 大）

≪中軸を3者凡退 広沢好救援2勝≫5日にプロ初勝利を挙げたばかりの2年目の広沢が、好救援で2勝目を手にした。1―2の5回に2番手で登板し、森下、佐藤輝、大山の強力クリーンアップを3者凡退。直後の逆転劇を呼び込み「できる仕事をやって良かった」と胸を張った。流れを呼び込む好投に、池山監督は「“気が付けば広沢”。あそこがやっぱり、流れをつくってくれた」と称えた。