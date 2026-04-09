◇東都大学野球第1週第2日 立正大5−2東洋大（2026年4月8日 神宮）

2回戦3試合が行われ、21年春以来の1部昇格の立正大は5―2で東洋大を下し、1勝1敗に持ち込んだ。仙台育英（宮城）出身の高田庵冬（あんと）内野手（1年）がリーグ初本塁打を放った。国学院大は中大に競り勝って1勝1敗。リーグ史上初の7連覇を目指す王者・青学大は2連勝で勝ち点1とした。

立正大は1年生の高田が2回の中越え先制2ランで貢献した。「凄く興奮した。結果を出せてよかった」。仙台育英では身体能力の高い三塁手としてプロからも注目され、昨夏の甲子園でも本塁打。昨秋ドラフトで指名がなく、大学からのプロ入りに目標を切り替えた。1部では初勝利を挙げた元中日投手の金剛弘樹監督は「みんな思い切りがいい子たち。1年生らしくないところを持っている」と新戦力の台頭を喜んだ。

▼東洋大・井上大監督（先発した石沢が5回4失点）もう少し配球を考えないといけない。

≪田端リーグ1勝≫青学大は開幕2連勝で勝ち点1を挙げ、リーグ史上初の7連覇へ向けて順調に発進した。先発した2年生左腕・田端が6回0/3を3安打1失点の好投でリーグ初勝利。前日の1回戦で実力を発揮した今秋ドラフト1位候補の右腕・鈴木に次ぐ先発2枚目として偉業達成の鍵を握り、「1戦目は確実に勝ちを取ってくるので、3戦目にいかせないように全員で勝つ」と力強かった。

▼亜大・正村公弘監督（2戦連続で投手陣が崩れ）どうしたらいいのか、困っています。

▼国学院大・竹野（7回2死三塁から代打で中前へ決勝打。リーグ通算2安打目）もっとバットを振って、もっと出られるように頑張ります。

▼中大・清水達也監督（初戦の10安打10得点から一転、初回の1安打1得点のみに終わり）こんなものです。相手も考えてきています。