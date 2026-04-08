『きのこの山』と『たけのこの里』が50年の歴史で初めて、1つに溶け合う完全融合が実現。SNSでは“第3勢力の登場”に盛り上がりを見せています。

株式会社明治によると、顔写真から潜在的な嗜好（しこう）＝“どっち派”を客観的に判定する最新AI『KINOTAKE MOTHER』が、きのこの山の発売50周年の節目となる2025年8月に登場。2026年3月時点で判定された約50万人のうち、“きのこ派”にも“たけのこ派”にも当てはまらない“どっちも派”が4.4％存在することが判明しました。

そこで、“どっちも派”にも楽しんでもらうためにAIと対話を重ね導き出されたものが『きたきたのこのこの山里』だということです。

開発担当者は、「AIの自由な発想をもとに生まれた“どっちも派”のアイデアはなんと200以上。中でも“きのたけ婚”というなんとも違和感のあるおもしろいワードが飛び込んできました」と話し、デザインも「“きのこの山・たけのこの里の50年後の未来”というテーマでAIに描いてもらいました」とコメントしました。