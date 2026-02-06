きのこたけのこ戦争。それは世界で長く続く戦争のひとつ……。チョコスナック「きのこの山」と「たけのこの里」はどちらも株式会社明治から発売されている姉妹品。共に長く愛されているお菓子であることは間違いないのですが、どちらも人気がありすぎるため、どっちのほうが美味しいかという論争がしばしば沸き起こるのです。みなさんはどちらがお好きでしょうか？明治がおこなった国民調査では「たけのこの里」の圧勝ちなみに、20