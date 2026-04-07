株式会社明治は、ロングセラーブランド「きのこの山」と「たけのこの里」を融合させた新商品「AI発案 合体しちゃった！きたきたのこのこの山里」を、4月14日より全国のコンビニエンスストアおよび駅売店にて数量・期間限定で発売します。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■AIが発見した「4.4％」の“どっちも派”も楽しめる新商品1975年の誕生以来、50年にわたり「きのこ派」と「たけのこ派」による激しい論