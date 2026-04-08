タイトーの「ポラリス」がアケアカ/アケアカ2に登場潜水艦を操縦し真上にのみ発射可能なミサイルで敵軍と戦うSTG
【アーケードアーカイブス ポラリス】 4月9日 配信予定 価格： 837円（PS4版） 838円（Switch版） 【アーケードアーカイブス2 ポラリス】 4月9日 配信予定 価格： 各1,100円（PS5/Xbox Series X|S/Switch2版） プレイ人数：1～2人
(C) TAITO CORPORATION
ハムスターは、プレイステーション 4/Nintendo Switch用「アーケードアーカイブス ポラリス」を4月9日より配信する。価格はPS4版が837円、Nintendo Switch版が838円。
また同日より、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2用「アーケードアーカイブス2 ポラリス」も配信される。価格は各1,100円。
「ポラリス」は、1980年にタイトーから発売されたシューティングゲーム。プレーヤーは潜水艦を操縦し、真上にのみ発射可能なミサイルを武器に、迫りくる敵軍と戦う。空からの爆撃、海面を走るフリゲート艦、浮遊機雷と、全方位から押し寄せる猛攻を潜り抜けよう。【スクリーンショット】
※Nintendo Switch及びPS4版の「アーケードアーカイブス ポラリス」を購入している場合、Nintendo Switch2及びPS5版の「アーケードアーカイブス2 ポラリス」を、所有者割引価格の各330円で購入できる。
公式番組「アーケードアーカイバー」も毎週生配信中！
アーケードアーカイブス配信日の19時からは、ゲームの紹介や、開発者を招いての開発トークなどを行なう公式番組「アーケードアーカイバー」がYouTubeにて生配信されている。
4月9日は「ポラリス特集」となり、おにたま氏と、タイトーの外山氏、お林氏が出演する。
□YouTubeのハムスターのチャンネル
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