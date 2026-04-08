【アーケードアーカイブス ポラリス】 4月9日 配信予定 価格： 837円（PS4版） 838円（Switch版） 【アーケードアーカイブス2 ポラリス】 4月9日 配信予定 価格： 各1,100円（PS5/Xbox Series X|S/Switch2版） プレイ人数：1～2人

ハムスターは、プレイステーション 4/Nintendo Switch用「アーケードアーカイブス ポラリス」を4月9日より配信する。価格はPS4版が837円、Nintendo Switch版が838円。

また同日より、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2用「アーケードアーカイブス2 ポラリス」も配信される。価格は各1,100円。

「ポラリス」は、1980年にタイトーから発売されたシューティングゲーム。プレーヤーは潜水艦を操縦し、真上にのみ発射可能なミサイルを武器に、迫りくる敵軍と戦う。空からの爆撃、海面を走るフリゲート艦、浮遊機雷と、全方位から押し寄せる猛攻を潜り抜けよう。

【スクリーンショット】

※Nintendo Switch及びPS4版の「アーケードアーカイブス ポラリス」を購入している場合、Nintendo Switch2及びPS5版の「アーケードアーカイブス2 ポラリス」を、所有者割引価格の各330円で購入できる。

公式番組「アーケードアーカイバー」も毎週生配信中！

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、ゲームの紹介や、開発者を招いての開発トークなどを行なう公式番組「アーケードアーカイバー」がYouTubeにて生配信されている。

4月9日は「ポラリス特集」となり、おにたま氏と、タイトーの外山氏、お林氏が出演する。

□YouTubeのハムスターのチャンネル

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