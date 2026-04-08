歌手で俳優のマイク眞木（８１）の長女でタレントの眞木花（はんな、２４）が、驚きの家族関係を明かした。

２世タレントを特集した７日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！春の３時間ＳＰ」に出演。花は「父が５７歳の時の子で。父は３回結婚していて。兄が４人いて、一番上の長男（眞木蔵人）の娘と私は１個（歳）しか違わなくて」と説明した。

マイク眞木は、初婚だった女優の前田美波里との間に俳優の長男・蔵人（５３）が誕生。２人目の元妻（一般女性）との間にプロサーファーの次男・勇人（４７）と同じくプロサーファーの三男・泰人（４６）が誕生。３人目である現在の妻・加奈子さん（６４）との間に四男の優人さん（３３）と花（２４）が生まれた。

長男・蔵人と別れたモデル妻との間にいづみさん（２３）という娘がおり、１歳違いである花といづみさんは同じ保育園、小学校に通っていたのだという。「例えば父が私を保育園に迎えに行くと、保育園の先生は『きょうはお子さんですか？お孫さんですか？』みたいな」。運動会は眞木家が勢ぞろいし「嫁たち全員が来る」のだという。１歳違いのいづみさんと一緒に徒競走で走ると「こっちは、パパ！で、こっちはジジ！って」と光景を明かした。

長男・蔵人、次男・勇人、三男・泰人の３人の兄は、それぞれ子どもが誕生したが離婚しており、花は「一番やばいのは、全員が仲良しってことかな。特に元嫁たちは…『元嫁会』とかあります。兄たちもうまくいってないので。元嫁たちが…兄たちの元嫁で女子会とかやってます」と明かす。それを聞いた明石家さんまは「想像を絶する家系やな」と驚いた。