Lucy¡¢¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØROCKAROLLICA ·¡Ù¤è¤ê¡Ö¤«¤é¤Ã¤Ý¤Î±§Ãè.¡×ËÜÆüÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¡õMV¸ø³«
º£°æ¼÷¡¦Kiyoshi¡¦²¬ºêÃ£À®¤«¤é¤Ê¤ë¥Ð¥ó¥É¡¦Lucy¤¬¡¢2026Ç¯4·î23ÆüÈ¯Çä¤Î¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØROCKAROLLICA ·¡Ù¤«¤é¡Ö¤«¤é¤Ã¤Ý¤Î±§Ãè.¡×¤òËÜÆüÀè¹ÔÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ËÜ³Ú¶Ê¤ÎMV¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
4·î1Æü¤ËÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖPUNK THE LUCY¡×¤ËÂ³¤2½µÏ¢Â³¤ÎÇÛ¿®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤«¤é¤Ã¤Ý¤Î±§Ãè.¡×¤Ï¡¢º£°æ¼÷¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤òÌ³¤á¤ë³Ú¶Ê¤Ç¡¢¡ÖPUNK THE LUCY¡×¤ÈÂÐ¤ò¤Ê¤¹¤è¤¦¤Ê¡¢¥ë¡¼¥º¤Ê¥í¥±¥ó¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
4·î10Æü¤Ë¤Ï¡¢²áµî¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØROCKAROLLICA¡Ù¡¢¡ØROCKAROLLICA ¶¡Ù¤¬¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤ò¤Û¤É¤³¤·¤Æ¥ê¥¤¥·¥å¡¼¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ØROCKAROLLICA ·¡Ù¤È¹ç¤ï¤»¤¿3ºîÉÊ¹ØÆþ¼ÔÂÐ¾Ý¤Î±þÊç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£ÆÃÅµ¤Ï¡¢S¾Þ¤È¤·¤Æ¡¢º£°æ¼÷¤¬¡Ö¤«¤é¤Ã¤Ý¤Î±§Ãè.¡×¤ÎMV¤Î»£±Æ¤Ç¼ÂºÝ¤ËÃåÍÑ¤·¤¿¡¢º£°æ¼÷¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤È¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥µ¥ó¥°¥é¥¹¥±¡¼¥¹¡£Kiyoshi¤¬¡ÖPUNK THE LUCY¡×¡¢¡Ö¤«¤é¤Ã¤Ý¤Î±§Ãè.¡×¤ÎMV»£±Æ¤Ç¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥®¥¿¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡£²¬ºêÃ£À®¤¬¡ÖPUNK THE LUCY¡×¡¢¡Ö¤«¤é¤Ã¤Ý¤Î±§Ãè.¡×¤ÎMV»£±Æ¤Ç¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥É¥é¥à¥Ø¥Ã¥É¡£°Ê¾å¤ò³ÛÁõ¤Î¾å¡¢¤½¤ì¤¾¤ì1Ì¾ÍÍ¤ËÃêÁª¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
A¾Þ¤È¤·¤Æ¡¢ÅÄÅç¾¼±§¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥á¥ó¥Ð¡¼¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä¤òÃêÁª¤Ç50Ì¾¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë±þÊç¤·¤¿Á´°÷¤Ë¡¢ÅÄÅç¾¼±§¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥á¥ó¥Ð¡¼¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÈLucy¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÊÉ»æ¡É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡ØROCKAROLLICA ·¡Ù¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤ëÂÐ¾Ý¥Á¥§¡¼¥óÅ¹ÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÈ¯Çä¤È4·î26Æü¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¥Ä¥¢¡¼¡ãLucy Show 003 ¡ÁShout, Speed, Shake Your Rockarollica¡Á¡ä³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢²áµî¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁüºîÉÊ3ºî¤òLucy¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¡¢3½µÏ¢Â³¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤¹¤ë´ë²è¤â³«ºÅÃæ¤À¡£4·î11Æü¤Ë¤Ï2006Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ä¥¢¡¼¤è¤ê¡¢Åìµþ¡¦Âå´±»³UNIT¸ø±é¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¡ØLucy Show002¡¡Live at UNIT¡Ù¡¡¡¢4·î18Æü¤Ë¤Ï2006Ç¯¤Î¥Ä¥¢¡¼¤è¤ê¿·ÌÚ¾ìSTUDIO COAST¸ø±é¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¡ØLucy Show002¡¡Live at STUDIO COAST¡Ù¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
20Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Ä¥¢¡¼¡ãLucy Show 003 ¡ÁShout, Speed, Shake Your Rockarollica¡Á¡ä¤Ï¡¢4·î26Æü¤Î¿ÀÆàÀî¡¦SUPERNOVA KAWASAKI¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢8²ñ¾ì9¸ø±é¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï5·î24Æü¤ÎÅìµþ¡¦EX THEATER ROPPONGI¸ø±é¤È¤Ê¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï³Æ¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¤Ë¤ÆÈ¯ÇäÃæ¤À¡£
◾️¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¢¡¡ÖPUNK THE LUCY¡×
2026Ç¯4·î1Æü¡Ê¿å¡ËÇÛ¿®
ÇÛ¿®¡§https://jvcmusic.lnk.to/PunkTheLucy
¢¡¡Ö¤«¤é¤Ã¤Ý¤Î±§Ãè.¡×
2026Ç¯4·î8Æü¡Ê¿å¡ËÇÛ¿®
ÇÛ¿®¡§https://jvcmusic.lnk.to/KarapponoUchuu
◾️¥é¥¤¥Ö±ÇÁüÇÛ¿®¾ðÊó
2026Ç¯4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë20»þ¡Á
¡ØLucy Show ¡ÁShout,Speed,Shake your Rockarollica¡Á¡Ù¡Ê¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¥º¥«¥Ã¥ÈÈÇ¡Ë
2026Ç¯4·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë20»þ¡Á
¡ØLucy Show002¡¡Live at UNIT¡Ù¡¡
2026Ç¯4·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë20»þ¡Á
¡ØLucy Show002¡¡Live at STUDIO COAST¡Ù
¢§ÇÛ¿®¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§Lucy¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
https://www.youtube.com/@lucyrockarollica
◾️3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØROCKAROLLICA ·¡Ù
2026Ç¯4·î23Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯Çä
Í½Ìó¡§https://www.jvcmusic.co.jp/Linkall/lucy/rockarollica3.html
´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×A¡ÊCD+Blu-ray¡Ë / VIZL-2512 / ¡ï5,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×B¡ÊCD+DVD¡Ë / VIZL-2513 / ¡ï5,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÄÌ¾ïÈ× / VICL-66129 / ¡ï3,400¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§¼ýÏ¿¶Ê
01 PUNK THE LUCY
02 ¤«¤é¤Ã¤Ý¤Î±§Ãè.
03 Lazy crazy
04 ·î¸÷¥Ö¥®
05 Black hole widow
06 Hey! Lu
07 Halo
08 ¥Ò¥Ä¥¸¤ÎÌ´
09 ¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó¥³¡¼¥ê¥ó¥°
10 I so heavy
11 ¸¤¤È¥«¥¦¥Ü¡¼¥¤
12 Wall ÉÔ³Î¤«¤ÊÊÉ
13 ROCK THE LUCY SHOW
[´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×A / B¶¦ÄÌ»ÅÍÍ]
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥àCD¤Ë¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥Ç¥£¥¹¥¯¤¬ÉÕÂ°¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸»ÅÍÍ
¡¦¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë¤Ï±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥Ç¥£¥¹¥¯ (Blu-ray/DVD) ¤òÉÕÂ°
¢§¹ØÆþÆÃÅµ
¡¦TOWER RECORDS Á´¹ñ³ÆÅ¹ / TOWER RECORDS ONLINE¡¡¸ÂÄêÆÃÅµ
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊA4¥µ¥¤¥º¡Ë¡ãTOWER Ver.¡ä
¡¦HMVÁ´¹ñ³ÆÅ¹/ HMV & BOOKS online¸ÂÄêÆÃÅµ
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊA4¥µ¥¤¥º¡Ë¡ãHMV Ver.¡ä
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¡¸ÂÄêÆÃÅµ
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊA4¥µ¥¤¥º¡Ë¡ãRAKUTEN Ver.¡ä
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¡¸ÂÄêÆÃÅµ
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊA4¥µ¥¤¥º¡Ë¡ã7NET Ver.¡ä
¡¦VICTOR ONLINE STORE¡¡¸ÂÄêÆÃÅµ
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊA4¥µ¥¤¥º¡Ë¡ãVOS Ver.¡ä
¢§¥¢¥ë¥Ð¥à3ºîÉÊ¹ØÆþ¼ÔÂÐ¾Ý±þÊç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
S¾Þ
¡¦º£°æ¼÷
º£°æ¼÷¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤È¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥µ¥ó¥°¥é¥¹¥±¡¼¥¹¡¡ÃêÁª¤Ç1Ì¾ÍÍ
¢¨¡Ö¤«¤é¤Ã¤Ý¤Î±§Ãè.¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª»£±Æ¤Çº£°æ¼÷¤¬¼ÂºÝ¤ËÃåÍÑ¤·¤¿¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò³ÛÁõ¤·¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¦Kiyoshi
¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¥µ¥¤¥óÆþ¤êLucy¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥®¥¿¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡¡ÃêÁª¤Ç1Ì¾ÍÍ
¢¨¡ÖPUNK THE LUCY¡×¡¢¡Ö¤«¤é¤Ã¤Ý¤Î±§Ãè.¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª»£±Æ¤Ç¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥ì¥¶¡¼¥¹¥¿¥Ã¥º¥Ö¥é¥ó¥É¡¦Modern Pirates¤Î¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥®¥¿¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ò³ÛÁõ¤·¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¦²¬ºêÃ£À®
¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥É¥é¥à¥Ø¥Ã¥É¡¡ÃêÁª¤Ç1Ì¾ÍÍ
¢¨¡ÖPUNK THE LUCY¡×¡¢¡Ö¤«¤é¤Ã¤Ý¤Î±§Ãè.¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª»£±Æ¤Ç¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥Í¥¢¥É¥é¥à¥Ø¥Ã¥É¤ò³ÛÁõ¤·¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È
A¾Þ
ÅÄÅç¾¼±§ÀèÀ¸¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥á¥ó¥Ð¡¼¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä¡¡ÃêÁª¤Ç50Ì¾ÍÍ
¢¨¥µ¥¤¥º¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¡ÊL¥µ¥¤¥ºÁêÅö¡Ë
B¾Þ
¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Á´¤Æ¤ÎÊý¤Ë¡¢ÅÄÅç¾¼±§ÀèÀ¸¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥á¥ó¥Ð¡¼¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÈLucy¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÊÉ»æ¡É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
2026Ç¯4·î10ÆüÈ¯Çä¡¡ØROCKAROLLICA¡Ù´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÊVICL-66127¡Ë¡¢¢¡ØROCKAROLLICA ¶¡Ù´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÊVICL-66128¡Ë¡¢2026Ç¯4·î23ÆüÈ¯Çä£¡ØROCKAROLLICA ·¡Ù´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×A¡ÊVIZL-2512¡Ë / ´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×B¡ÊVIZL-2513¡Ë / ÄÌ¾ïÈ×¡ÊVICL-66129¡Ë
³Æ¥¢¥ë¥Ð¥à¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±þÊçÍ×¹à¤ò³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¡¢¡¡¢¢¡¢£¤Î¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É¤ÈÉ¬Í×¹àÌÜ¤òÆþÎÏ¤·¤Æ¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤´±þÊçÄº¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã±þÊç´ü´Ö¡ä
2026Ç¯4·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë12:00¡Á2026Ç¯5·î8Æü¡Ê¶â¡Ë23:59±þÊçÅÐÏ¿Ê¬¤Þ¤ÇÍ¸ú
◾️¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼CDÈ¯Çä¾ðÊó
¢¡¡ØROCKAROLLICA¡Ù
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯4·î10Æü¡Ê¶â¡Ë
´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ× / VICL-66127 / ¡ï3,960¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡
¡ã¼ýÏ¿¶Ê¡ä
01 DOUBLE BIG BANG
02 ROCKAROLLICA
03 GRUNGY HEAVEN
04 SWEET BABY SWEET
05 Hey!
06 GA GA DISCO
07 Drum¡Çn +
08 GIGO
09 ANACONDA A GO GO
10 NIGHTRIDE
11 GLIDER
12 ¡ãswing¡ä#99
13 Muse Met Morning
14 J.B.Honey
15 HALLELUJAH
16 Rolling Lucy
Í½Ìó¡§https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-66127.html
¢¡¡ØROCKAROLLICA ¶¡Ù
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯4·î10Æü¡Ê¶â¡Ë
´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ× / VICL-66128 / ¡ï3,960¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡
¡ã¼ýÏ¿¶Ê¡ä
01 Waste lucy
02 ¹õ¤¤Boogie
03 BULLETS-Shooting Super Star-
04 Brandnew day
05 9days Wonder
06 ¥Ô¥é¥Ë¥¢
07 One Wish
08 SHOT GUN MARY
09 swinger
10 ¥Ï¥¤¥¨¥Ê¤ÎÌë
11 ROCK¡ÇN¡ÇROLL INTERCEPTER-Making of Lucy-
12 Lucifer A GO GO
13 Drive the Lucy
14 ¿·¤·¤¤À¤³¦
15 Howling lucy
16 ¥Ð¥ê¥¦¥à¡¦¥Ô¥ë¥¹
Í½Ìó¡§https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-66128.html¤¢
¢§ÇÛ¿®¾ðÊó
1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØROCKAROLLICA¡Ù
2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØROCKAROLLICA ¶¡Ù
ÇÛ¿®¡§https://lnk.to/lucyrockarollica
◾️¡ãLucy Show 003 ¡ÁShout, Speed, Shake Your Rockarollica¡Á¡ä
2026/4/26¡ÊÆü¡Ë¿ÀÆàÀî¡§SUPERNOVA KAWASAKI OPEN 17:00 / START 18:00
2026/4/29¡Ê¿å¡¦½Ë¡ËÊ¡²¬¡§BEAT STATION¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡OPEN 16:00 / START 17:00
2026/5/05¡Ê²Ð¡¦½Ë¡ËÅìµþ¡§LIQUIDROOM ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡OPEN 16:00 / START 17:00
2026/5/06¡Ê¿å¡¦½Ë¡ËÅìµþ¡§LIQUIDROOM ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡OPEN 16:00 / START 17:00
2026/5/09¡ÊÅÚ¡Ë°¦ÃÎ¡§Ì¾¸Å²°¥Ü¥È¥à¥é¥¤¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ OPEN 16:00 / START 17:00
2026/5/10¡ÊÆü¡ËÂçºå¡§GORILLA HALL OSAKA ¡¡OPEN 16:00 / START 17:00
2026/5/16¡ÊÅÚ¡ËµÜ¾ë¡§ÀçÂæRensa¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡OPEN 16:00 / START 17:00
2026/5/17¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡§Zepp Shinjuku (TOKYO) OPEN 16:00 / START 17:00
2026/5/24¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡§EX THEATER ROPPONGI OPEN 16:00 / START 17:00
¢§¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯ÇäÃæ
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§\8,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
¢¨5ºÐÌ¤ËþÆþ¾ìÉÔ²Ä / 5ºÐ°Ê¾åÍÎÁ
¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡§https://w.pia.jp/t/lucy26/
¡¦¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡§https://l-tike.com/lucy26/
¡¦¥¤¡¼¥×¥é¥¹¡§https://eplus.jp/lucy2026/
¾ÜºÙ¡§https://lucy2026.fanpla.jp/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡Lucy ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡Lucy ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡Lucy ¥ª¥Õ¥£¥·¥ãInstagram
¢¡Lucy ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡Lucy ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok