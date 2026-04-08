ACEes浮所飛貴、珍しい名字ゆえの聞き間違い＆“あるある”エピソードに驚きの声「まさかすぎる」「大変そう」
【モデルプレス＝2026/04/08】ジュニアのグループ・ACEes（エイシーズ）の浮所飛貴（うきしょ・ひだか）が、7日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！春満開3時間SP」（毎週火曜よる7時〜）に出演。珍しい名字であるがゆえの苦労を明かす場面があった。
【写真】“レア名字”の人気アイドル、スタイリッシュな衣装姿のオフショット
この日、番組では「レア名字さんvsメジャー名字さん」をテーマにトークを展開。浮所は 「まさしく電話先で、絶対に1発で聞き取ってもらえないんですよ」と切り出し「大体、不起訴とか。不二子とか浮世とか…なんかよくわかんない名前で聞き取られちゃうんですよ」と悩みを明かした。
スタジオからは「えーっ！」「穏やかじゃないね〜」などと驚きの声が上がり、MCの明石家さんまも「不起訴さんですか？って？」とツッコミ。浮所は「『いや、違います。浮所です』って毎回言うんですよ。別の俺、何にも訴えてないし！まず問題も起こしてないんで！」と話し、スタジオを盛り上げた。
自身の名前を相手に伝えるときには毎回「浮いてる所で浮所」と文字の説明をすると告白。さらに「下の名前も飛貴っていうんですけど、それも珍しくて、飛ぶに貴族の貴って書くんですね。全部本名です。だから『浮いてる所に飛ぶに貴族で浮所飛貴といいます』ってレア名字さんあるあるだと思うんですけど、自分の名前の説明文句が1個必ずあると思うんですよ」と話し「それが結構大変です…」と漏らした。
浮所のトークを受け、SNS上では「大変そう」「不起訴さん…！？」「まさかすぎる聞き間違え」「確かに聞き間違えちゃいそう」「名前がカッコよすぎる」「最高（笑）」と反響が集まっている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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◆浮所飛貴、名字にまつわるエピソード
この日、番組では「レア名字さんvsメジャー名字さん」をテーマにトークを展開。浮所は 「まさしく電話先で、絶対に1発で聞き取ってもらえないんですよ」と切り出し「大体、不起訴とか。不二子とか浮世とか…なんかよくわかんない名前で聞き取られちゃうんですよ」と悩みを明かした。
◆浮所飛貴、レア名字あるある
自身の名前を相手に伝えるときには毎回「浮いてる所で浮所」と文字の説明をすると告白。さらに「下の名前も飛貴っていうんですけど、それも珍しくて、飛ぶに貴族の貴って書くんですね。全部本名です。だから『浮いてる所に飛ぶに貴族で浮所飛貴といいます』ってレア名字さんあるあるだと思うんですけど、自分の名前の説明文句が1個必ずあると思うんですよ」と話し「それが結構大変です…」と漏らした。
浮所のトークを受け、SNS上では「大変そう」「不起訴さん…！？」「まさかすぎる聞き間違え」「確かに聞き間違えちゃいそう」「名前がカッコよすぎる」「最高（笑）」と反響が集まっている。（modelpress編集部）
今日19:00から放送の— ジュニア公式 (@jr_official_X) April 7, 2026
『 踊る！#さんま御殿?? 』に #浮所飛貴 が出演します????
今回は…
" 春満開！3時間SP "をお届け???
ぜひ、お楽しみに?#ACEes pic.twitter.com/E7NcOKKqLM
情報：日本テレビ
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