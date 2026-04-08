BLACKPINKのJISOO（ジス、31）の“太っ腹”ぶりが話題となった。自身がグローバル・アンバサダーを務める高級ブランド・ディオール社のバッグを所属事務所BLISSOO（ブリス）の社員にプレゼントしたという。複数の韓国メディアが報じ、話題となっている。

同事務所スタッフが最近、SNSに「I love you CEO」「ジス最高」「代表、ありがとうございます」などのメッセージとともに、高級バッグの認証写真を掲載し、明らかになった。SNSに上げられた写真では、最低でも7人が、高級バッグを手にハートマークを作り、手紙のようなものを手にしている。

韓国メディアのニュースエンは8日「この贈り物は、ジスが用意したものと伝えられている。最低でも400万ウォン（約40万円）を超える高価なバッグが写っており、目を引いた」と報じた。

韓国日報も同日「個人企画会社を運営するジスが、従業員に高価な贈り物を贈呈した。ディオールのバッグを、スタッフに直接手渡した。公開された写真には、数百万ウォン相当の製品が複数写っていた」と報じた。

またスポーツソウルも「社員福祉もワールドクラス…職員たちに400万ウォンディオールバッグ贈る」の見出しで詳報。「BLACKPINKのメンバーでで、俳優でもあるジスが、社員に大きなプレゼントを渡し、注目を集めている。1つにつき400万ウォンを超える高級バッグと、社員がそれぞれ手でハートを作り、感謝の意を示す様子が写っていた」と伝えた。