菊池タクト氏が伝授…デッドゾーンに入らない捕球理論

内野守備においてゴロの捕球ミスが起きる大きな要因とは何か。その1つが、ミスが多発する「デッドゾーン」、つまり体の内側で打球を捕ろうとしてしまうことだ。ソフトバンクでプロ選手への指導実績も持つ野球スキルコーチの菊池タクトさんは、この課題を克服する独自のプログラムを提唱。米国留学で培った最新の理論に基づき、段階的な動作獲得で守備力向上へ導くコツを紹介する。

菊池さんが語る「デッドゾーン」とは、守備体勢をとった際の、頭から地面への縦のラインより内側、つまり体の内側に近い部分を指す。この場所で捕球しようとするとハンドリングが効かず、エラーが起きやすくなる。「デッドゾーンにグラブを入れてはダメ」と語る通り、打球を追う目線の中に常にグラブが入るよう、体の前方でのキャッチを意識することが、安定した守備への第一歩となる。

指導現場では「グラブを下げろ」という言葉がよく使われる。しかし、菊池さんは「打球を捕る前にグラブを下げると、肘が伸びてしまう」と指摘する。初めから腕が伸び切った状態では、捕球の瞬間に腕を縮める動作が自然に入るため、「デッドゾーン」での捕球になりやすく、打球を弾くなどのミスに繋がりやすい。バウンドに合わせてグラブを出す「グラブスイング」の習得が不可欠だ。

具体的な練習法として、強めのゴロを想定した「ツーバウンドキャッチ」がある。トスを出す側が一度バウンドさせ、捕球側でもう一度バウンドしたところを片手で合わせて捕る。このとき、腕を引かずにバウンドの先まで“グラブを出す”イメージで捕球するのがポイント。トスする側は、実際の打球に近い回転がかかるよう、下投げでトップスピンをかけるのがコツだ。

常に前で捕る感覚を身体に染み込ませておくことで、打球が懐に入りそうになっても、片足を下げるなどしてデッドゾーンを回避することができる。膝立ちで行う「素手キャッチ」、立ってグラブをつけて行う「ワンバウンドキャッチ」、そしてこの“ツーバンキャッチ”を、それぞれ5球×3セット行い、実際のノックに移ることで、練習の質は格段に上がる。試合での失策も確実に減っていくはずだ。（First-Pitch編集部）