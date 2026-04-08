この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「りーちゃんねるBRZ」が「【不満】BRZに2年半乗って分かった3つの欠点。正直、後悔してる!?（対策あり）」と題した動画を公開している。BRZのオーナーであるりーちゃんが、2年半のカーライフで感じたという3つの気になる点を、具体的な対策とともに紹介している。

最初に挙げられたのは、ダッシュボード付近からの「ビビリ音」。りーちゃんによると、特に冬場になってから走行中に「ジジジジ…」という細かな音が発生するようになったという。しかし、これはBRZ特有の問題というよりは経年によるもので、りーちゃんは「ビビってなんぼ」「ビビってきたら一人前のスポーツカーだぜ」と、スポーツカーの味としてポジティブに捉えている一面も見せた。

次に、ドアが大きく乗り降りがしづらい点を指摘。スポーツカーらしい長いドアは、スーパーなどの狭い駐車場では全開にできず、窮屈な体勢での乗り降りを強いられる場面が多いと語る。対策として、乗り降りする際に一時的にシートを一番後ろまで下げることで、足元のスペースが広がりスムーズになると実演した。

最後に挙げたのは、YouTuberならではの悩みである「スマホの置き場所がない」こと。特に撮影用スマホの固定に苦労していたという。この問題の解決策として、Amazonで購入したというANDERY社の「マグネット真空吸盤車載ホルダー」を紹介。強力なゲル吸盤により、ダッシュボードの凹凸面やドアの内張りにもしっかりと固定できる点を実証。走行中の揺れにも安定しており、MagSafe対応のワイヤレス充電機能も備えていることから、撮影時だけでなく普段使いにも便利なアイテムだと評価した。

りーちゃんは、今回紹介した3つの点はあくまで「しいて言うならこんな感じ」レベルだと総括。いずれも対策が可能であったり、スポーツカーならではの特性であったりするため、BRZへの満足度は依然として高いようだ。

YouTubeの動画内容

00:35

欠点(1) ダッシュボードからのビビリ音
01:51

欠点(2) ドアが大きく乗り降りが窮屈
03:37

欠点(3) スマホの置き場所がない問題と対策
06:12

【検証】強力吸盤スマホホルダーはどこまで付く？
09:20

総括

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