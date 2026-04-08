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YouTubeチャンネル「りーちゃんねるBRZ」が「【不満】BRZに2年半乗って分かった3つの欠点。正直、後悔してる!?（対策あり）」と題した動画を公開している。BRZのオーナーであるりーちゃんが、2年半のカーライフで感じたという3つの気になる点を、具体的な対策とともに紹介している。



最初に挙げられたのは、ダッシュボード付近からの「ビビリ音」。りーちゃんによると、特に冬場になってから走行中に「ジジジジ…」という細かな音が発生するようになったという。しかし、これはBRZ特有の問題というよりは経年によるもので、りーちゃんは「ビビってなんぼ」「ビビってきたら一人前のスポーツカーだぜ」と、スポーツカーの味としてポジティブに捉えている一面も見せた。



次に、ドアが大きく乗り降りがしづらい点を指摘。スポーツカーらしい長いドアは、スーパーなどの狭い駐車場では全開にできず、窮屈な体勢での乗り降りを強いられる場面が多いと語る。対策として、乗り降りする際に一時的にシートを一番後ろまで下げることで、足元のスペースが広がりスムーズになると実演した。



最後に挙げたのは、YouTuberならではの悩みである「スマホの置き場所がない」こと。特に撮影用スマホの固定に苦労していたという。この問題の解決策として、Amazonで購入したというANDERY社の「マグネット真空吸盤車載ホルダー」を紹介。強力なゲル吸盤により、ダッシュボードの凹凸面やドアの内張りにもしっかりと固定できる点を実証。走行中の揺れにも安定しており、MagSafe対応のワイヤレス充電機能も備えていることから、撮影時だけでなく普段使いにも便利なアイテムだと評価した。



りーちゃんは、今回紹介した3つの点はあくまで「しいて言うならこんな感じ」レベルだと総括。いずれも対策が可能であったり、スポーツカーならではの特性であったりするため、BRZへの満足度は依然として高いようだ。