「おもてなし料理、いつから準備する？」＜回答数27,409票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第493回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「おもてなし料理、いつから準備する？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「おもてなし料理、いつから準備する？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
エビとホウレン草のキッシュ
【材料】（22cmのタルト型 1台分）
エビ 8~10尾
ホウレン草 1束
シメジ 1パック
ベーコン 4枚
冷凍パイシート 2枚
バター 20g
小麦粉 適量
固形スープの素 1個
塩コショウ 少々
ナツメグ 適量
ピザ用チーズ 80g
<卵液>
卵 4個
生クリーム 100ml
塩コショウ 少々
ドライパセリ 少々
【下準備】
1、エビは殻をむき、背ワタを取り除く。
2、ホウレン草は根元を切り落とし、熱湯でサッとゆでて水に取る。粗熱が取れたら水気を絞り、長さ2cmに切る。
3、シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける。
4、ベーコンは幅1cmに切る。
5、冷凍パイシートは常温で柔らかくもどし、2枚重ねる。小麦粉で打ち粉をしながら麺棒で厚さを2mm位までのばす。
6、耐熱容器に少量のバターを薄くぬり、パイシートを耐熱容器に押さえつける様に敷きつめ、余分な生地は切り取る。底面にフォーク等で穴をあけ、冷蔵庫で10〜15分寝かす。
今回は22cmのタルト型で焼きました。
7、＜卵液＞の材料を混ぜ合わせる。
8、オーブンを200℃に予熱し始める。
【作り方】
1、フライパンに残ったバターを中火で熱し、エビを炒める。色が変わったら、ベーコン、ホウレン草、シメジを加えて炒める。
2、砕いた固形スープの素、塩コショウ、ナツメグを加え、全体に炒められたら火を止め、そのまま冷ます。
3、パイ生地に(2)を入れ、よく混ぜ合わせた＜卵液＞を流し入れ、ピザ用チーズを散らす。
4、200℃に予熱しておいたオーブンで30〜40分焼く。竹串を刺して不透明な卵液が出てこなければOKです。
5、焼き上がったらそのまま冷まし、耐熱容器から取り出し、食べやすい大きさに切り分ける。器に盛り、ドライパセリを振る。
【このレシピのポイント・コツ】
ここではガスオーブンを使用しています。オーブンにより、温度や焼き時間には違いがあるので、ふだんからお家のオーブンの癖を知っておくことをおすすめします。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「おもてなし料理、いつから準備する？」さてみなさんの回答は…？
・「おもてなし料理、いつから準備する？」の結果は…
・1位 …前日 47%
・2位 2〜3日前 20%
・3位 当日 18%
・4位 特に準備はしない 14%
※小数点以下四捨五入
27,409票
・2位 2〜3日前 20%
・3位 当日 18%
・4位 特に準備はしない 14%
※小数点以下四捨五入
27,409票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
エビとホウレン草のキッシュ
【材料】（22cmのタルト型 1台分）
エビ 8~10尾
ホウレン草 1束
シメジ 1パック
ベーコン 4枚
冷凍パイシート 2枚
バター 20g
小麦粉 適量
固形スープの素 1個
塩コショウ 少々
ナツメグ 適量
ピザ用チーズ 80g
<卵液>
卵 4個
生クリーム 100ml
塩コショウ 少々
ドライパセリ 少々
【下準備】
1、エビは殻をむき、背ワタを取り除く。
2、ホウレン草は根元を切り落とし、熱湯でサッとゆでて水に取る。粗熱が取れたら水気を絞り、長さ2cmに切る。
3、シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける。
4、ベーコンは幅1cmに切る。
5、冷凍パイシートは常温で柔らかくもどし、2枚重ねる。小麦粉で打ち粉をしながら麺棒で厚さを2mm位までのばす。
6、耐熱容器に少量のバターを薄くぬり、パイシートを耐熱容器に押さえつける様に敷きつめ、余分な生地は切り取る。底面にフォーク等で穴をあけ、冷蔵庫で10〜15分寝かす。
今回は22cmのタルト型で焼きました。
7、＜卵液＞の材料を混ぜ合わせる。
8、オーブンを200℃に予熱し始める。
【作り方】
1、フライパンに残ったバターを中火で熱し、エビを炒める。色が変わったら、ベーコン、ホウレン草、シメジを加えて炒める。
2、砕いた固形スープの素、塩コショウ、ナツメグを加え、全体に炒められたら火を止め、そのまま冷ます。
3、パイ生地に(2)を入れ、よく混ぜ合わせた＜卵液＞を流し入れ、ピザ用チーズを散らす。
4、200℃に予熱しておいたオーブンで30〜40分焼く。竹串を刺して不透明な卵液が出てこなければOKです。
5、焼き上がったらそのまま冷まし、耐熱容器から取り出し、食べやすい大きさに切り分ける。器に盛り、ドライパセリを振る。
【このレシピのポイント・コツ】
ここではガスオーブンを使用しています。オーブンにより、温度や焼き時間には違いがあるので、ふだんからお家のオーブンの癖を知っておくことをおすすめします。
(E・レシピ編集部)