・「おもてなし料理、いつから準備する？」の結果は…

・1位 …前日 47%

・2位 2〜3日前 20%

・3位 当日 18%

・4位 特に準備はしない 14%



※小数点以下四捨五入



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今日の質問は「おもてなし料理、いつから準備する？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「おもてなし料理、いつから準備する？」