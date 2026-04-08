スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「おもてなし料理、いつから準備する？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:「おもてなし料理、いつから準備する？」

・「おもてなし料理、いつから準備する？」の結果は…


・1位 …前日 47%
・2位 2〜3日前 20%
・3位 当日 18%
・4位 特に準備はしない 14%
　
※小数点以下四捨五入

27,409票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

エビとホウレン草のキッシュ


【材料】（22cmのタルト型 1台分）

エビ 8~10尾
ホウレン草 1束
シメジ 1パック
ベーコン 4枚
冷凍パイシート 2枚
バター 20g
小麦粉 適量
固形スープの素 1個
塩コショウ 少々
ナツメグ 適量
ピザ用チーズ 80g
<卵液>
  卵 4個
  生クリーム 100ml
  塩コショウ 少々
ドライパセリ 少々

【下準備】

1、エビは殻をむき、背ワタを取り除く。

2、ホウレン草は根元を切り落とし、熱湯でサッとゆでて水に取る。粗熱が取れたら水気を絞り、長さ2cmに切る。

3、シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける。

4、ベーコンは幅1cmに切る。

5、冷凍パイシートは常温で柔らかくもどし、2枚重ねる。小麦粉で打ち粉をしながら麺棒で厚さを2mm位までのばす。

6、耐熱容器に少量のバターを薄くぬり、パイシートを耐熱容器に押さえつける様に敷きつめ、余分な生地は切り取る。底面にフォーク等で穴をあけ、冷蔵庫で10〜15分寝かす。

今回は22cmのタルト型で焼きました。



7、＜卵液＞の材料を混ぜ合わせる。

8、オーブンを200℃に予熱し始める。

【作り方】

1、フライパンに残ったバターを中火で熱し、エビを炒める。色が変わったら、ベーコン、ホウレン草、シメジを加えて炒める。



2、砕いた固形スープの素、塩コショウ、ナツメグを加え、全体に炒められたら火を止め、そのまま冷ます。



3、パイ生地に(2)を入れ、よく混ぜ合わせた＜卵液＞を流し入れ、ピザ用チーズを散らす。



4、200℃に予熱しておいたオーブンで30〜40分焼く。竹串を刺して不透明な卵液が出てこなければOKです。



5、焼き上がったらそのまま冷まし、耐熱容器から取り出し、食べやすい大きさに切り分ける。器に盛り、ドライパセリを振る。



【このレシピのポイント・コツ】

ここではガスオーブンを使用しています。オーブンにより、温度や焼き時間には違いがあるので、ふだんからお家のオーブンの癖を知っておくことをおすすめします。

(E・レシピ編集部)