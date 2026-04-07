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YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「日本人だけ知らない、ドン・キホーテが異常に楽しい理由」と題した動画を公開した。韓国人留学生の視点から、ドン・キホーテがなぜ訪日外国人を熱狂させるのか、その魅力の構造と日本人が気づきにくい店舗の二面性について分析している。



パク氏は、ドン・キホーテの特異性を3つの視点で解説した。1つ目は「立地」だ。韓国の大型マートが郊外にあるのに対し、日本のドンキは道頓堀や中洲といった観光地や繁華街のど真ん中に位置している。深夜でも賑わうその様子を、都市生活者のための「ナイトハブ」「夜のライフライン」であると定義した。



2つ目は「商品ラインナップ」と陳列手法だ。迷路のように続く売り場や、カゴの下段に無造作に置かれた商品群を「商売のジャングル」と表現。目的の商品を買う場所ではなく、偶然の出会いを楽しむ「発見型買い物」の場として設計されていると指摘した。3つ目は「空間設計」だ。派手なネオンや手書きポップ、騒がしい店内は、入店した瞬間に「ジャングルクルーズ」のような非日常感を提供していると語る。



一方で、パク氏は福岡・糸島での居住経験から、地方のドンキが持つ「別の顔」にも言及した。地元友人からの忠告をきっかけに、深夜の店舗には改造バイクやジャージ姿の若者が集まる独自のコミュニティがあることに気づいたという。パク氏は、この「観光地のエンタメ」と「地元の夜の社交場」という二面性こそが、ドン・キホーテの面白さであると結論付けた。



動画は、ドン・キホーテを単なる小売店としてではなく、国籍や年齢を超えて人々が交差する「全人類の遊び場」として再評価する内容となっている。