佐々木朗希に与えられた「猶予は長くない」　スネル復帰の5月下旬がリミットか　米記者が見解「選択肢は豊富にある」

制球難が続く佐々木は本来の姿を取り戻せるか(C)Getty Images

若き右腕はドジャースの先発ローテーションを支える存在となれるのか。

現地時間4月5日、ナショナルズ戦で佐々木朗希が先発登板し、5回を投げ被安打5、失点6という内容だった。チームは中盤まで5点差をつけられながらも、そこから追い上げ8-6で逆転勝利を収めている。

【動画】制球力が「壊滅」とも…佐々木朗希の最新投球シーン

佐々木はこの日、今季初登板で4回を投げた3月31日のガーディアンズ戦よりも1イニング長くマウンドに登った。要所で不運な当たりもあったとはいえ、4回までに6失点、四球も3つを記録するなど安定感を欠く内容に。それでも試合後、デーブ・ロバーツ監督は佐々木について、前回よりも長く投げた点を評価するコメントも残している。

その一方で、米誌『Sports Illustrated』のマット・レヴィン記者は同サイト上において、佐々木に対し先発ローテーション投手として「疑問符がついている」などと訴えている。

ドジャース先発陣では開幕から山本由伸、大谷翔平、タイラー・グラスノーが期待通りの投球を繰り広げている中で、ローテーションの後ろを担う佐々木、そしてエメット・シーハンのパフォーマンスが十分ではないとして、2人に向け「先発として長いイニングを投げ切れていない」と厳しい意見を投げかけている。