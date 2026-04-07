「桜花賞・Ｇ１」（１２日、阪神）

昨年の最優秀２歳牝馬スターアニスが堂々の主役を務める。阪神ＪＦは初のマイル戦でも力強い末脚で完勝。今回は前走からの直行となるが、フレッシュな状態で動きも抜群。連勝で桜冠をつかみ、２歳女王の強さを改めて見せつける。

星のような輝きを放った仁川のマイルで再び頂点を狙う。過去、桜花賞に直行した２歳女王は００年以降〈２・３・０・０〉で連対率１００％。阪神ＪＦを快勝したスターアニスが予定通りぶっつけで桜の舞台に立つ。

初のマイル戦が不安視された前走は、外から堂々と差し切る横綱競馬でＶ。レース後は疲れも出たが、高野師は「回復に手間取るかと思ったが、牧場の方々が素晴らしい仕事をしてくれ、いい状態で栗東に戻ってきた」と説明。その上で「全体的にパワーアップしている。馬体重は少し増えているぐらいだと思うが、もともと無駄肉がつかないアスリートタイプなので」と確かな成長に目を細める。

１週前追い切りは松山を背に栗東坂路を馬なりで４Ｆ５４秒２−１２秒２。重たい馬場も苦にしないパワフルなフットワークで加速ラップを刻んだ。松山が「休み明け感はなく、さすがＧ１馬という感じ」と好感触を伝えれば、指揮官も「すごく良かった。もう整っているのでケイコでどうこうという状況ではない。状態が良過ぎるがゆえに、普段からリラックスさせることを心掛けている」と好仕上がりを強調する。

「ハミをとっても収まるのがいいところ。ジャンタルマンタルもそうなので」と厩舎の看板馬を引き合いに非凡なセンスにほれこむ高野師。ショウナンパンドラやスタニングローズなど数々の名牝が育った高野厩舎が送り出すドレフォン産駒が、女王の貫禄を示す。