ABEMAの恋愛番組『今日、好きになりました。』の第78弾となる『今日、好きになりました。クライストチャーチ編』が2026年4月6日より放送を開始する。

（関連：【画像あり】『今日、好きになりました。クライストチャーチ編』参加メンバーソロ写真）

『今日、好きになりました。クライストチャーチ編』には、継続メンバー3人、新規メンバー7人が参加。現役高校生たちが2泊3日の"運命の恋と青春の修学旅行"として、ニュージーランド南島最大の都市・クライストチャーチを舞台に、運命の恋を見つけていく様子を追いかける。

■『今日、好きになりました。卒業編』参加メンバー

・りお（酒井理央）学年：高校3年出身：東京都身長：170cm

・こたろう（桜木琥太郎）学年：高校3年出身：大阪府身長：175cm

・とおま（小川永真）学年：高校3年出身：福島県身長：172cm

・かいと（田代魁音）学年：高校3年出身：東京都身長：171cm

・ゆうま（今野優誠）学年：高校1年出身：茨城県身長：175cm

・ゆあ（小林ゆあ）学年：高校3年出身：神奈川県

・ゆうひ（岩間夕陽）学年：高校2年出身：千葉県

・とあ（金沢十亜）学年：高校2年出身：東京都

・れな（花守麗奈）学年：高校2年出身：東京都

・はるめ（伊澤春苺）学年：高校1年出身：京都府

（文＝リアルサウンドテック編集部）