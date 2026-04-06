お肉やわらか「鶏胸肉とエリンギの塩ダレ炒め」レシピ。パサつかずしっとり仕上がる秘訣も
食料品の価格高騰で、毎日の献立に頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。そんなときに頼りになるのが、節約しながらボリュームアップも叶う「鶏胸肉」です。今回は、安くてラクにつくれるコスパ最強おかずとして、料理研究家のまるみキッチンさんに「鶏胸肉とエリンギのやわらか塩ダレ炒め」のレシピを教えていただきました。ぜひ試してみてください！
パサつかない！ごはんがすすむ「鶏胸おかず」
お財布に優しく、ボリュームもあってヘルシーと、いいことづくめの「鶏胸肉」。モモ肉に比べて脂肪分が少ないためパサつきがちですが、調理次第でしっとりやわらかく仕上げることができます。
今回は、しっとりとした鶏胸肉に、食感のよいエリンギを合わせた一品を紹介。レモンのさわやかな風味が食欲をそそる、さっぱりとしたおかずです。
●鶏胸肉とエリンギのやわらか塩ダレ炒め
【材料（4人分）】
鶏胸肉 350g（繊維を切るようにそぎ切り）
エリンギ 2本（縦に薄切り）
片栗粉 大さじ1
ゴマ油 適量
A［顆粒鶏ガラスープの素大さじ1／2 酒大さじ1 砂糖小さじ1／3 ニンニク小さじ1（みじん切り）］
粗びきコショウ（黒） 適量
レモン汁 適量
【つくり方】
（1） 鶏肉に片栗粉をまぶす。
（2） フライパンにゴマ油を中火で熱し、（1）を並べて焼く。両面に焼き色がついたら、エリンギを加えて炒め、Aを加えて炒め合わせる。
（3） 器に盛ってコショウをふり、レモン汁をかける。
［1人分163kcal］
【ポイント】
片栗粉でパサつきを防ぐ。かたくなりがちな安価な鶏胸肉は、片栗粉でコーティングしてジューシーに！
※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう