食料品の価格高騰で、毎日の献立に頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。そんなときに頼りになるのが、節約しながらボリュームアップも叶う「鶏胸肉」です。今回は、安くてラクにつくれるコスパ最強おかずとして、料理研究家のまるみキッチンさんに「鶏胸肉とエリンギのやわらか塩ダレ炒め」のレシピを教えていただきました。ぜひ試してみてください！

パサつかない！ごはんがすすむ「鶏胸おかず」

お財布に優しく、ボリュームもあってヘルシーと、いいことづくめの「鶏胸肉」。モモ肉に比べて脂肪分が少ないためパサつきがちですが、調理次第でしっとりやわらかく仕上げることができます。

【写真】鶏胸肉がしっとりするポイント！

今回は、しっとりとした鶏胸肉に、食感のよいエリンギを合わせた一品を紹介。レモンのさわやかな風味が食欲をそそる、さっぱりとしたおかずです。

●鶏胸肉とエリンギのやわらか塩ダレ炒め

【材料（4人分）】

鶏胸肉 350g（繊維を切るようにそぎ切り）

エリンギ 2本（縦に薄切り）

片栗粉 大さじ1

ゴマ油 適量

A［顆粒鶏ガラスープの素大さじ1／2 酒大さじ1 砂糖小さじ1／3 ニンニク小さじ1（みじん切り）］

粗びきコショウ（黒） 適量

レモン汁 適量



【つくり方】

（1） 鶏肉に片栗粉をまぶす。

（2） フライパンにゴマ油を中火で熱し、（1）を並べて焼く。両面に焼き色がついたら、エリンギを加えて炒め、Aを加えて炒め合わせる。

（3） 器に盛ってコショウをふり、レモン汁をかける。

［1人分163kcal］

【ポイント】

片栗粉でパサつきを防ぐ。かたくなりがちな安価な鶏胸肉は、片栗粉でコーティングしてジューシーに！

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう