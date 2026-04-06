4月4日、プロフィギュアスケーターの本田真凛が自身のInstagramを更新。4日で19歳の誕生日を迎えた妹でモデル・タレントの本田紗来の誕生日を祝い、幼少期の写真を公開した。

真凛は《Happy Happy Birthday SARA 19歳だと！！？末っ子沙来おめでとう！ 懐かしい写真たちを添えて》とつづり、幼いころの紗来の写真や真凛、妹で女優の本田望結との小さいころの3姉妹スリーショットなどを公開した。

コメント欄にはファンからは

《もう、19歳なんですね！早い、すごく小さい頃で記憶止まってます！》

《天真爛漫なさらちゃんも、大人びた綺麗なさらちゃんもどっちも素敵です！》

《どの写真も姉妹揃ってかわいいな〜》

など歓喜の声が寄せられている。

紗来は3月2日に自身のInstagramを更新。《高校を卒業しました。》とつづり、明治大学付属八王子高校の門の前でピースサインする姿や、同じ場所で両親と撮影した写真、また卒業証書を手にする制服＆ティアラのショットなどを公開している。

当時、X上には《明治大学付属八王子高校だったの!?!?こんなに可愛くてRayの専属モデルで、しかも偏差値68!?!?》と有名大学の付属高校だったことに驚きの声も出ていた。

スポーツ紙記者が言う。

「紗来さんは、真凛さんと望結さんという2人の姉と同様、幼少期から始めたフィギュアスケートで選手として活躍していたことから、本田3姉妹として有名になりました。4月から大学に進学しているはずですが、進学先はまだ明らかにされていません。真凛さんは明治大学を卒業し、望結さんは早稲田大学に在学中です。紗来さんは2025年9月のインタビューで、姉と同じ大学に行きたいと考えており、そのために『高校受験も姉の背中を追いかけて決めました』と話していたので、おそらく真凛さんと同じ明治大学に進学したのではないでしょうか」

幼いころからファンに愛されている本田3姉妹。今後もファンはあたたかい目で3姉妹を見守っていくことだろう。