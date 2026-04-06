タレントの辻希美さんが、2026年3月31日に公式YouTubeチャンネルを更新。「【母の気持ち】長男青空の高校受験について...実は全然順調じゃありませんでした」と題して、長男の怒涛の受験生活について語った。

レベルの高い高校を志望「何を言っちゃってるの？」

「私からはけっこうな大ニュースなんですけど」と切り出した辻さん。「青空（せいあ）の受験ですが、無事に終わりました。長かったです。長かったというか...せいは比較的というか、特殊なタイプだったんですよ」と、長男の高校受験について語り始めた。

青空さんは、中1はほとんど勉強をせず、中2のときも受験へのスイッチがなかなか入らなかったそうだ。やると決めたらやる性格は辻さんにそっくりだそうで、中3になってから行きたい高校が決まり、この1年間勉強を頑張ってきたという。

中2まで成績が悪かった青空さんが入りたいと決めた高校は、かなり勉強を頑張らないといけないところだったそう。辻さんは「何を言っちゃってるの？」と思ったそうだが、毎日塾に通い始めた青空さんは、中3の1学期には成績が少し上がったそうだ。しかし、行きたい高校に見合うレベルではなかったという。

中3の2学期は、辻さんが妊娠期間中で青空さんの面倒をあまり見られなかったぶん、夫の杉浦太陽さんが育休をとり、高校見学や資料集め、塾とのやりとりなどをしてくれたそうだ。青空さんの2学期の頑張りにより、目指す高校も視野に入ってきたという。

そして青空さんはさらに猛勉強をしていたが、模擬試験の結果で心が折れそうになったことも。しかし、辻さんと杉浦さんが夫婦で「頑張ってほしい」「後悔がないようにやったほうがいい」と説得したという。諦めかけていた青空さんが「また頑張ろう」と決心したのは、なんと受験日の10日前だった。

涙ながらに語る「私が学ばされた」

そして、迎えた試験が終わり、辻さんの顔を見た青空さんは、無言で首を振ったという。「無理だったわ」「難しかった」と泣き始めた青空さんに対し、辻さんは「やれることは全部やったから」と励ましたそうだ。

そして合否の発表日。インターネットで結果を見ると、桜が咲いた画面に「合格しました」と出たのだという。辻さんは涙ながらに「100か0で100になったときのせいは本当にすごい力を持っていて、本当にこの3年生になった1年間はめちゃくちゃ頑張ってました」と、しんどい姿を見せずに勉強を続けた長男をねぎらった。

「うれしさと感動と、大人の私が諦めなければ叶うってことを教えてもらった瞬間だったなって改めて思いました。本当に私が学ばされたというか」「自分でいうのもなんだけど、なんかすごい天才を産んだなと思いました」と語り、青空さんからも「今までありがとう」とお礼を言われたそうだ。

コメント欄では、「せいあくん、合格おめでとう」「全然受験生の親じゃないけど合格したところ号泣した」「せいあくんも支えてた家族もお疲れ様でした」と祝福のコメントが寄せられた。