ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「うちの夫はごめんなさいが言えない病気…？」結婚して気づいた「気… 「うちの夫はごめんなさいが言えない病気…？」結婚して気づいた「気を遣わない関係」がこんな悲劇を生むなんて！ 「うちの夫はごめんなさいが言えない病気…？」結婚して気づいた「気を遣わない関係」がこんな悲劇を生むなんて！ 2026年4月5日 21時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 奥さんが嫌な思いをしているのにふざけたノリでやり過ごす夫…。長時間待たせても、靴を踏んでも、お気に入りのコップを割っても…謝罪なし！ちなみに夫は、全方位的に謝れないわけではない様子。そう、タチが悪いんです!! ちゃんと制裁を受けるのでしょうか…。>>【まんが】ごめんねが言えない夫(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】ごめんねが言えない夫 「もう手に負えません…」ベテラン教師の警告…迫りくる“最悪のシナリオ”とは【私はモンペじゃありません Vol.47】 やっとお開きと思ったのに…なぜか夫が動く？その行動にモヤモヤが止まらない【私が義妹と縁を切った理由 Vol.21】