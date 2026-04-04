この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「たくみ先生のダイエット教室」が、「【寝る前たった1口】これを食べる人だけが寝てる間に“勝手に”脂肪が落ちます｜夜専用痩せる食材TOP5※第1位は意外すぎた【ダイエット】」と題した動画を公開した。「夜に食べると太る」というダイエットの常識を覆し、寝ている間に脂肪燃焼を促進させる夜専用の食材を紹介している。



臨床栄養医学指導士の肩書きを持つたくみ先生は、夜間に脂肪が燃えるか蓄積されるかは「夜に何を食べるか」で決まると説明。睡眠の質を上げつつ、脂肪分解ホルモンをドバッと出すという独自の基準で選定した、夜専用の食材TOP5をランキング形式で発表した。



第5位に登場したのは「バナナ」。夜に糖質をとることに抵抗を感じる人も多いが、睡眠ホルモンの材料となる成分が含まれており、「最強の睡眠サポート剤であり脂肪燃焼剤」と解説。動画では、たくみ先生が実際にバナナをかじって見せる場面も収められている。第3位の「温かい豆腐」については、大豆イソフラボンが減少した女性ホルモンを補い、温めて食べることで寝ている間の体温低下を防ぎ、代謝をアップさせると語った。



栄えある第1位には「はちみつ」が選ばれた。寝る前に甘いものを食べることはダイエットのタブーと思われがちだが、睡眠中の脳にエネルギーを補給することで、「脂肪燃焼を促す効果がある」という。ただし、水飴や砂糖が混ざっていない「純粋はちみつ」を選ぶことが絶対条件だと注意を促し、白湯に溶かして飲む方法を推奨している。



さらにたくみ先生は、40代以降の女性が痩せにくくなる原因として、夜間の空腹による「筋肉の分解」を指摘。これを防ぐために、第4位の「ギリシャヨーグルト」や第2位の「ゆで卵」といった良質なタンパク質を含む食材が有効であると語り、独自の哲学を展開した。



単に食べるのを我慢するのではなく、体の仕組みを利用して寝ている時間を「エステ時間」に変えるアプローチ。正しい食材選びとタイミングを味方につけることで、ストレスフリーなダイエットが実現できそうだ。