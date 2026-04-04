『ドラクエ』に『ジークアクス』コスプレも！ 人気コスプレイヤーが魅せる美ボディに「実写だよ」「美しいけれど、恐ろしい」
妖艶な顔立ちと抜群のプロポーションで人気を集めるコスプレイヤー・ミンミコ。3月16日には、デジタル限定写真集『ミンミコ、襲来』＆『かいしんの一撃』を同時リリースした。今回はそんな彼女がSNSで披露した人気アニメ・ゲームのコスプレショットを紹介していく。
【写真】ミンミコ、人気アニメ・ゲームの美女を完璧に再現（5枚）
■『新世紀エヴァンゲリオン』綾波レイ
「俺の綾波レイ」のコメントとともにミンミコが公開したのは、アニメ『新世紀エヴァンゲリオン』のヒロイン・綾波レイになり切った姿。プラグスーツをまとった綾波の再現度はすさまじく、息をのむほど美しい。
コメント欄ではファンから「はい、大好き」「すごいですね！」「愛してる」などの声が集まった。
■『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』アマテ・ユズリハ
ミンミコは、2025年に放送された『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』の主人公であるアマテ・ユズリハにも変身している。ブルーのメッシュが入った特徴的な髪色も見事に再現されており、カメラに向けるあどけない笑顔もキュートすぎる。
ファンからは「実写だよ」「かわいいいいいいいいいいいい」の声や多数の「いいね！」が集まっている。
■『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』シイコ・スガイ
台湾の同人イベント「Fancy Frontier」にも参加したミンミコは、先述の『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』からもう1キャラに変身しており、元地球連邦軍パイロットのシイコ・スガイにコスプレ。
抜群のスタイルが強調されたパイロットスーツ姿は非常にセクシーで、ファンからも「本人!?」「スタイルよき」「綺麗な人形のような麗しさ」などの声が相次いだ。
国民的RPGや“中の人の配信”も話題になったホラゲキャラも
■『ドラゴンクエストIV 導かれし者たち』勇者（女）
ミンミコは、アニメだけでなくゲームのキャラにもコスプレしており、人気RPG『ドラゴンクエストIV 導かれし者たち』からは勇者になり切った。
かわいい女の子座りでカメラを見つめる姿に、ファンはメロメロになり「可愛い」「めっちゃ素敵でした！」「世界を救ってください」「ぜひ次はあぶない水着でお願いします」などの声を上げた。
■『SILENT HILL f』深水雛子
日本を舞台としたサイコロジカルホラー『SILENT HILL f』からは、主人公の深水雛子にコスプレしている。クラシックなセーラー服姿はとてもかわいいが、怪しい背景や手にした鉄パイプがホラーゲームらしさを演出しており、雰囲気再現もぬかりない。
コメント欄には「いっぱい大好き」「美しいけれど、恐ろしい」と反響が集まっている。
引用：
「ミンミコ」Instagram（＠mikomiko967）
【写真】ミンミコ、人気アニメ・ゲームの美女を完璧に再現（5枚）
■『新世紀エヴァンゲリオン』綾波レイ
「俺の綾波レイ」のコメントとともにミンミコが公開したのは、アニメ『新世紀エヴァンゲリオン』のヒロイン・綾波レイになり切った姿。プラグスーツをまとった綾波の再現度はすさまじく、息をのむほど美しい。
■『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』アマテ・ユズリハ
ミンミコは、2025年に放送された『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』の主人公であるアマテ・ユズリハにも変身している。ブルーのメッシュが入った特徴的な髪色も見事に再現されており、カメラに向けるあどけない笑顔もキュートすぎる。
ファンからは「実写だよ」「かわいいいいいいいいいいいい」の声や多数の「いいね！」が集まっている。
■『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』シイコ・スガイ
台湾の同人イベント「Fancy Frontier」にも参加したミンミコは、先述の『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』からもう1キャラに変身しており、元地球連邦軍パイロットのシイコ・スガイにコスプレ。
抜群のスタイルが強調されたパイロットスーツ姿は非常にセクシーで、ファンからも「本人!?」「スタイルよき」「綺麗な人形のような麗しさ」などの声が相次いだ。
国民的RPGや“中の人の配信”も話題になったホラゲキャラも
■『ドラゴンクエストIV 導かれし者たち』勇者（女）
ミンミコは、アニメだけでなくゲームのキャラにもコスプレしており、人気RPG『ドラゴンクエストIV 導かれし者たち』からは勇者になり切った。
かわいい女の子座りでカメラを見つめる姿に、ファンはメロメロになり「可愛い」「めっちゃ素敵でした！」「世界を救ってください」「ぜひ次はあぶない水着でお願いします」などの声を上げた。
■『SILENT HILL f』深水雛子
日本を舞台としたサイコロジカルホラー『SILENT HILL f』からは、主人公の深水雛子にコスプレしている。クラシックなセーラー服姿はとてもかわいいが、怪しい背景や手にした鉄パイプがホラーゲームらしさを演出しており、雰囲気再現もぬかりない。
コメント欄には「いっぱい大好き」「美しいけれど、恐ろしい」と反響が集まっている。
引用：
「ミンミコ」Instagram（＠mikomiko967）