3月31日(火)に放送した「今宵はご自愛ください。」。※【ドラマパート出演者】黒沢かずこ、野間口徹、小沢真珠、三原羽衣、しゅはまはるみ、真木よう子【トークパート出演者】黒沢かずこ、小沢真珠、真木よう子、野々村友紀子、武田真治、宋美玄40〜50代のミドルエイジ、いわゆる“シゴジュー世代”の女性のための番組。Z(ゼット)世代でもS(シニア)世代でもないど真ん中にいるM(ミドル)世代。この世代の多くの女性が直面する、ファ