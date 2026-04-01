「イケメン度が爆上がり」人気YouTuber、40kg減のダイエット成功？ 「ガチだったら逆に怖いんだけど」
YouTuberグループ・Fischer’s-フィッシャーズ-のンダホさんは4月1日、自身のX（旧Twitter）を更新。ダイエット成功を報告しましたが、ファンの間では疑いの声も上がっています。
【写真】ンダホのダイエット後の姿？
ダイエット後とみられる顔の写真が並んでおり、1枚目は真正面ショット、2枚目では横顔を見せ、頬がすっきりとシャープになった印象です。本当のダイエット報告なのか、エイプリルフールのネタなのか、真相が気になるところですが、ファンからは大きな反響を呼んでいます。
コメントでは「めっちゃすごい！！写真見てびっくりしました。顔が全然別人レベルでシャープになってて、目力も増してカッコいいです！！」「努力の結晶ですね…！40kgは凄すぎて言葉が出ないです。清潔感も増してイケメン度が爆上がりしてますね」「これほんと！？？！ならやばすぎる」などの称賛の声が寄せられる一方、「エイプリルフールですよね？笑 これガチだったら逆に怖いんだけど」「いやー、昔の写真じゃん 懐かしすぎ！エイプリルフール！今年は引っかからなかったよ！笑笑」と、ネタを疑う声もみられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】ンダホのダイエット後の姿？
活動休止中にマイナス40キロ達成と報告ンダホさんは「【ご報告】実は少しの間、動画お休み頂いてましたが今日より活動再開です！ なんとンダホこの期間に、、、-40kgのダイエットに成功しました 新しい僕もよろしくお願いします!!」とつづり、写真を2枚載せています。
コメントでは「めっちゃすごい！！写真見てびっくりしました。顔が全然別人レベルでシャープになってて、目力も増してカッコいいです！！」「努力の結晶ですね…！40kgは凄すぎて言葉が出ないです。清潔感も増してイケメン度が爆上がりしてますね」「これほんと！？？！ならやばすぎる」などの称賛の声が寄せられる一方、「エイプリルフールですよね？笑 これガチだったら逆に怖いんだけど」「いやー、昔の写真じゃん 懐かしすぎ！エイプリルフール！今年は引っかからなかったよ！笑笑」と、ネタを疑う声もみられました。
マスク姿の写真も公開同日の別投稿では「この服で役所来ちゃって名前何度も呼ばれるのめっちゃ恥ずい」と、自撮りショットを1枚載せていたンダホさん。帽子をかぶり、マスクを着用しているため、フェイスラインは分かりませんが、40キロ痩せたようには見えません。体重100キロを超えているンダホさんは、本当に60キロ台になったのでしょうか。今後の展開を注視したいですね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)