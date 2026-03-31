＜シングルマザーの子育て結果＞同性愛者の息子と結婚願望ナシ娘に育った…親のせいで価値観が歪んだ？
子どもを育てあげたあと、ふとママの胸に不安が押し寄せることがあるようです。「あの選択は正しかったのだろうか」「私の育て方が、子どもの人生を左右してしまったのではないか」……とくにひとりで子育てをしてきたママは、責任から思いを強くするのかもしれません。
『大学生の娘と息子がいるシングルマザーです。離婚理由は旦那がマザコンで情けなく、口論が多くなったからです。以来、「男はいらない。私が子どもを育てあげる！」と必死に働き、子どもたちを大学まで進学させました。結果、息子は「女とつき合いたいと思えない」と男性と交際し、娘は「結婚したくない」と宣言をしています』
同性愛、結婚しない宣言…ん？それって歪みなの？
コメントには、まずその前提に疑問を投げかける声が集まりました。
『それ、歪んでいるの？ 価値観は個人の自由でしょう？』
『そんな話をママにできる関係は良好だと思う』
『今の時代、同性とつき合うことや独身を選ぶことを歪みとは言えない』
息子さんは誰かを愛する力をもち、娘さんは自分の意思で生き方を選ぼうとしています。それを「歪み」と表現すること自体に違和感を抱くママが少なくありませんでした。ただし、「生きにくい社会ではあるかもしれない」とママたちは心配します。
悩んでいるのは、歪んでいるのは誰なのか
厳しい指摘もありました。
『どうして異性問題だけに注目するの？ 犯罪や重大な問題ならともかく。まずは自分の心の底にある、歪んだ何かを見つけるところからはじめてみては？』
『子どもの個性や生き方を認められない親になりつつあるのでは？』
投稿者さんは「自分のせいで」と言います。しかし、子どもたちは不幸だと感じているのでしょうか。それとも、投稿者さん自身が思い描いた幸せの形と違うことに戸惑っているだけなのでしょうか。離婚を決断し、「結婚がすべてではない」と身をもって示してきたのは投稿者さん自身です。それなのに、子どもには結婚願望をもってほしいと望むのはなぜなのか。
『自分ができなかったからこそ、子どもにはしてほしいという思考は、子どもの負担になる』
その言葉は、胸に刺さるかもしれませんね。子どもたち自身が考えて、結婚をしないことを選択するのなら、それでいいのではないでしょうか。
子どもの人生は子どもが決める、でいい
子どもが成人した今、ママにできることは限られています。
『それが子どもたちの出した答えなら、投稿者さんはどうすることもできないよ。成人後は自由にさせてあげるしかない』
『犯罪レベルなら別だけれど、同性愛も生涯独身も生き方は本人のもの』
『息子、娘自身は自分が不幸だと思っているの？ 子どもが幸せだと感じて暮らしているのなら男性とつき合おうとシングルで暮らそうといいのではないのかな。投稿者さんは離婚して子どもを育てあげて不幸と思っているのかな？』
『友だちの家は4人きょうだい。同性愛者、不倫からシングル、独身貴族、結婚して子ども3人だよ。でも、みんな家族仲良しだし、大変な感じもしてないから、それぞれに幸せに生きている』
同じ家庭で育っても、選ぶ道は違います。親の影響はゼロではないでしょう。しかし、すべてを親の責任に帰すこともできないかもしれません。それにこれから子どもたちの価値観が変わることはあり得ます。方向転換に悩んだときに、側に投稿者さんが寄り添ってあげたらいいのではないでしょうか。
ママとしてのこれから
投稿者さんは、これまで「子どものため」に生きてきました。だからこそ、子どもの選択が自分の評価のように感じてしまうのかもしれません。
『投稿者さんはこれから自分の人生を楽しんで』
『投稿者さんはそのときどきで精一杯の決断を重ねて懸命に生きてきたでしょう。どう考えどう生きてゆくかは子ども自身の問題だから。投稿者さんの頑張りを子どもたちはきちんと見ているよ』
子どもを大学まで育てあげた事実は、揺るぎない努力の証ではないでしょうか。その結果、子どもたちは自分の意志で将来を語れる大人になりました。それは失敗ではなく、むしろ成功と言えるのでしょう。
親の役目は、子どもを自分の理想どおりに育てることではなく、自分の足で立てるように支えること。もし今、息子さんや娘さんが自分の人生を主体的に選んでいるなら、それは投稿者さんの背中を見て育ったからこそかもしれません。
子どもの人生は、ママの通知表ではないでしょう。自分の選択を悔やむより、ここまで育て上げた歩みを誇っていいのではないでしょうか。これからは、ママとしてだけでなく、ひとりの女性としての幸せを探す時間にしてもいいのかもしれません。