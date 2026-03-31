バンダイナムコグループのBANDAI SPIRITS（バンダイスピリッツ、東京都港区）は、特撮ドラマ「仮面ライダーBLACK RX」から、変身ベルトのなりきり玩具「アクションコントロール DX変身ベルト サンライザー」の予約受付を、2026年3月26日〜5月14日23時までの期間、バンダイナムコグループの通販サイト「プレミアムバンダイ」で行う。発送は9月の予定。

放送当時に発売していた変身ベルトの機能を1つに統合

1988年放送の同作から、変身ベルト「サンライザー」を復刻リメイク。番組放送当時に発売していた「アクションコントロール DXライダー変身ベルト」と「仮面ライダーBLACK RX 光る変身ベルト」のギミックを1つに統合し、さらに音声面の機能を追加した。

「アクションコントロール版」の左右の円の回転発光と、「光変身ベルト版」の内部メカ発光の両機能を搭載。暗所で発光させれば、劇中の変身シーンのイメージを再現できる。

また、「アクションコントロール版」の目玉だったという変身ポーズ認識機能を備える。付属の「リストビット」を左手首に装着して変身ポーズをとるとベルトが反応し、変身音やLEDの発光と回転が発動する。

変身後、左手をベルトの前に移動させれば、「リボルケイン」関連の音声が発動する。

ベルト天面のボタンを操作すれば、「RXキック音」「変身解除音」などの効果音が再生される。さらに「ロボライダー」「バイオライダー」へのフォームチェンジ機能も実装し、それぞれの音声が発動する。

価格は2万2000円（税込）。